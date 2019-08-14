В метро Киева произошло ЧП: подробности (видео)

В Киеве в метро мужчина упал под поезд (Фото: коллаж РБК-Украина)

Инцидент произошел на платформе станции "Университет"

В Киеве в метро произошло ЧП - мужчина упал между вагонами. Инцидент случился в центре столицы на платформе станции подземки "Университет". Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Поздно вечером 13 августа мужчина каким-то образом упал под вагоны на рельсы, и к счастью пострадавшему быстро оказали помощь и подняли.

На видео можно увидеть лежащего между двумя вагонами мужчину. Сотрудница метрополитена подходит к нему, чтобы помочь.

"Нормально, он дышит. Просто нужно его поднять", - говорит один из пассажиров.

Состав поезда был экстренно остановлен, что позволило избежать трагедии.

В Киеве в метро мужчина упал под вагоны поезда (Фото: скриншот)

"Поезд остановили. К счастью, получили живого", - говорится в сообщении.

Также работники метрополитена и правоохранители выясняют все детали происшествия.

Добавим, что на сайте столичной подземки об инциденте не сообщается.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Пользователи сети в комментариях к видео высказывают предположение, что мужчина вероятно был пьян. Также поднимается вопрос относительно установки в столичной подземки специальные лифтов, которые бы значительно повысили безопасность на платформах.

Для избежания таких случаев нужны так называемые "горизонтальные лифты", но никто этим заниматься не будет.

Вечно задавалась вопросом. С**а, как туда модно упасть?

Что значит упал? Трезвый и адекватный человек туда не упадет!

Скрин комментариев

Напомним, в июле в Киеве на станции метро "Олимпийская" мужчина упал на рельсы. Движение поезда было остановлено.

Также мы писали о том, что Киевский метрополитен попал в скандал из-за отсутствия аптечек на станциях метро. О злостном нарушении прав пассажиров стало известно после того, как женщине, которая упала на эскалаторе, не смогли оказать должную помощь перед приездом медиков.