ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В метро Киева произошло ЧП: подробности (видео)

STYLERЖизнь    14.08.2019 - 10:54
В метро Киева произошло ЧП: подробности (видео)
В Киеве в метро мужчина упал под поезд (Фото: коллаж РБК-Украина)

Инцидент произошел на платформе станции "Университет"

В Киеве в метро произошло ЧП - мужчина упал между вагонами. Инцидент случился в центре столицы на платформе станции подземки "Университет". Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Поздно вечером 13 августа мужчина каким-то образом упал под вагоны на рельсы, и к счастью пострадавшему быстро оказали помощь и подняли.

На видео можно увидеть лежащего между двумя вагонами мужчину. Сотрудница метрополитена подходит к нему, чтобы помочь.

"Нормально, он дышит. Просто нужно его поднять", - говорит один из пассажиров.

Состав поезда был экстренно остановлен, что позволило избежать трагедии.

В метро Киева произошло ЧП: подробности (видео)

В Киеве в метро мужчина упал под вагоны поезда (Фото: скриншот)

"Поезд остановили. К счастью, получили живого", - говорится в сообщении.

Также работники метрополитена и правоохранители выясняют все детали происшествия.

Добавим, что на сайте столичной подземки об инциденте не сообщается.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Пользователи сети в комментариях к видео высказывают предположение, что мужчина вероятно был пьян. Также поднимается вопрос относительно установки в столичной подземки специальные лифтов, которые бы значительно повысили безопасность на платформах.

  • Для избежания таких случаев нужны так называемые "горизонтальные лифты", но никто этим заниматься не будет.
  • Вечно задавалась вопросом. С**а, как туда модно упасть?
  • Что значит упал? Трезвый и адекватный человек туда не упадет!

В метро Киева произошло ЧП: подробности (видео)

В метро Киева произошло ЧП: подробности (видео)

В метро Киева произошло ЧП: подробности (видео)

Скрин комментариев

Напомним, в июле в Киеве на станции метро "Олимпийская" мужчина упал на рельсы. Движение поезда было остановлено.

Также мы писали о том, что Киевский метрополитен попал в скандал из-за отсутствия аптечек на станциях метро. О злостном нарушении прав пассажиров стало известно после того, как женщине, которая упала на эскалаторе, не смогли оказать должную помощь перед приездом медиков.

В Киеве автохам сбил ребенка на тротуаре: отец мальчика сразу отомстил Просили выключить музыку: темнокожие студенты избили киевлян и пытались задавить (видео)
Новости Украины Киевметроинцидент
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь