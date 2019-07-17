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В Киеве останавливалось метро из-за падения человека на рельсы

Новости » Происшествия    17.07.2019 - 09:24
В Киеве останавливалось метро из-за падения человека на рельсы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Метро работает в обычном режиме

Сегодня в 8:10 пассажир упал на рельсы на станции "Олимпийская" в отсутствии поезда. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу киевского метрополитена.

Отмечается, что из-за падения человека движение поездов останавливалось на 4 мин. На месте сейчас работает полиция. Мужчина жив. Метро работает в обычном режиме.

В Киеве останавливалось метро из-за падения человека на рельсы

РБК-Украина писало, что это уже не первый случай за этот месяц, когда человек падал на рельсы в киевском метрополитене. Напомним, что на прошлой неделе было остановлено движение на синей ветке метро из-за такой ситуации. Тогда были закрыты 5 станций метро. На станции метро "Оболонь" женщина упала на рельсы, она умерла.

Напомним, в Киеве частично ограничат движение возле станции метро "Днепр" с 12 по 25 июля. Причины - ремонт транспортного узла вблизи этой станции метрополитена.

Отметим, что с понедельника, 15 июля, первые станция метро в Киеве начали работать без жетонов. С понедельника вестибюли станций метро "Нивки" (выход к пожарной части) и "Ипподром" (выход к Ипподрому) перестали продавать и принимать жетоны. Полный вывод жетонов из обращения в столичном метро состоится до 30 октября 2019 года

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