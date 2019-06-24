Грубая безответственность: киевский метрополитен попал в громкий скандал

Киевский метрополитен попал в скандал с аптечками - все подробности (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Киевский метрополитен не снабдил дежурного даже аптечкой

Киевский метрополитен попал в скандал из-за отсутствия аптечек на станциях метро. О злостном нарушении прав пассажиров стало известно после того, как женщине, которая упала на эскалаторе, не смогли оказать должную помощь перед приездом медиков. Об этом сообщается в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook. Инцидент шокировал киевлян и вызвал бурную реакцию в сети.

Как рассказывает очевидец, женщина рассекла себе руку и лицо, упав на эскалаторе, но предоставить первую медицинскую помощь ей не смогли.

"В метро, на станции "Дарница", женщина не удержалась и покатилась вниз по эскалатору, рассекши себе руку и лицо о лестницу. Как оказалось, на станции не было даже аптечки. Только минут через 15 с платформы прибежал дежурный. При себе он имел лишь перекись водорода, которую, подозреваю, ему передали поездом из другой станции", - рассказал очевидец Максим Юрьев.

Киевский метрополитен попал в скандал с аптечками - все подробности (видео: facebook.com/KyivOperativ)

В сети обратили внимание на то, что в большинстве других европейских государств на станциях метро стоят дефибрилляторы. В киевском метрополитене же нет даже аптечек.

"Некоторые агитируют за дефибрилляторы в метро, реально очень хорошая и полезная идея. Но сначала их надо хотя бы обеспечить аптечками", - считает свидетель ситуации.

Киевский метрополитен попал в скандал с аптечками - все подробности (скриншот: facebook.com/KyivOperativ)

Под публикацией начался настоящий скандал из-за нарушения прав пассажиров:

Тоже мне проблема. Два провода на рельсы - вот те и дифибрилятор.

Метрополитен - это отдельное государство, сколько они гребут денег за рекламу на станциях и в вагонах, известно только им. А купить аптечку не позволяет жадность.

В нашем метрополитене многое не предусмотрено, например, туалеты.

Единственный выход накопить на бинт и вату - это поднять проезд до 12 грн)

Сейчас в Италии. На каждой станции метро в Милане был дефибриллятор. Удивляюсь, почему такая проблема поставить их в нашем метро.

Кличко лучший мэр, голосуем снова)

Я пару дней назад словила дедушку! У него кожа с рук и спины % 30 повреждены. Так как я ловила, я и лечила! Ждали врача, пришла кассир и принесла, ВНИМАНИЕ: бинт и перекись!!! Оказывала первую помощь тоже я, так как у нее очередь на кассе! У меня все.

На аптечку надо отдельно собирать деньги в фонд пассажиров метро (как в БФ в школе).

Киевский метрополитен попал в скандал с аптечками - все подробности (скриншоты: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что ранее кровавое ЧП в киевском метро взбудоражило сеть.

До этого в киевском метрополитене дали рекомендации из-за жары

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