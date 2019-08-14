У метро Києва сталася НП: подробиці (відео)

Інцидент стався на платформі станції "Університет"
У Києві в метро сталася НП - чоловік впав між вагонами. Інцидент стався в центрі столиці на платформі станції підземки "Університет". Відповідне відео було опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".
Пізно ввечері 13 серпня чоловік якимось чином впав під вагони на рейки, і на щастя потерпілому швидко надали допомогу і підняли.
На відео можна побачити чоловіка, який лежить між двома вагонами. Співробітниця метрополітену підходить до нього, щоб допомогти.
"Номально, він дихає. Просто треба його підняти", - говорить один з пасажирів.
Склад поїзда було екстрено зупинено, що дозволило уникнути трагедії.
У Києві в метро чоловік впав під вагони поїзда (Фото: скріншот)
"Поїзд зупинили. На щастя, отримали живого", - йдеться в повідомленні.
Також працівники метрополітену і правоохоронці з'ясовують всі деталі події.
Додамо, що на сайті столичної підземки про інцидент, не повідомляється.
Відео: facebook.com/KyivOperativ
Користувачі мережі у коментарях до відео висловлюють припущення, що чоловік ймовірно був п'яний. Також піднімається питання щодо встановлення в столичної підземки спеціальні ліфтів, які б значно підвищили безпеку на платформах.
Скрін коментарів
Нагадаємо, в липні у Києві на станції метро "Олімпійська" чоловік впав на рейки. Рух потягу було зупинено.
Також ми писали про те, що Київський метрополітен потрапив у скандал через відсутність аптечок на станціях метро. Про злісне порушення прав пасажирів стало відомо після того, як жінці, яка впала на ескалаторі, не змогли надати належну допомогу перед приїздом медиків.