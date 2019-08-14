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У метро Києва сталася НП: подробиці (відео)

STYLERЖиття    14.08.2019 - 10:54
У метро Києва сталася НП: подробиці (відео)
У Києві в метро чоловік впав під поїзд (Фото: колаж РБК-Україна)

Інцидент стався на платформі станції "Університет"

У Києві в метро сталася НП - чоловік впав між вагонами. Інцидент стався в центрі столиці на платформі станції підземки "Університет". Відповідне відео було опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Пізно ввечері 13 серпня чоловік якимось чином впав під вагони на рейки, і на щастя потерпілому швидко надали допомогу і підняли.

На відео можна побачити чоловіка, який лежить між двома вагонами. Співробітниця метрополітену підходить до нього, щоб допомогти.

"Номально, він дихає. Просто треба його підняти", - говорить один з пасажирів.

Склад поїзда було екстрено зупинено, що дозволило уникнути трагедії.

У метро Києва сталася НП: подробиці (відео)

У Києві в метро чоловік впав під вагони поїзда (Фото: скріншот)

"Поїзд зупинили. На щастя, отримали живого", - йдеться в повідомленні.

Також працівники метрополітену і правоохоронці з'ясовують всі деталі події.

Додамо, що на сайті столичної підземки про інцидент, не повідомляється.

Відео: facebook.com/KyivOperativ

Користувачі мережі у коментарях до відео висловлюють припущення, що чоловік ймовірно був п'яний. Також піднімається питання щодо встановлення в столичної підземки спеціальні ліфтів, які б значно підвищили безпеку на платформах.

  • Для уникнення таких випадків потрібні так звані "горизонтальні ліфти", але ніхто цим займатися не буде.
  • Вічно задавалася питанням. С**а, як туди модно впасти?
  • Що значить впав? Твереза і адекватна людина туди не впаде!

У метро Києва сталася НП: подробиці (відео)

У метро Києва сталася НП: подробиці (відео)

У метро Києва сталася НП: подробиці (відео)

У метро Києва сталася НП: подробиці (відео)Скрін коментарів

Нагадаємо, в липні у Києві на станції метро "Олімпійська" чоловік впав на рейки. Рух потягу було зупинено.

Також ми писали про те, що Київський метрополітен потрапив у скандал через відсутність аптечок на станціях метро. Про злісне порушення прав пасажирів стало відомо після того, як жінці, яка впала на ескалаторі, не змогли надати належну допомогу перед приїздом медиків.

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