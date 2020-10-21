В метро Киева отожгла полураздетая пассажирка: заставила краснеть мужчин

В метро Киева пассажирка в легком платьице исполняла зажигательные танцы
В метро Киева отожгла полураздетая пассажирка. Девушка устроила дикие танцы на перроне, которые затем продолжились в вагоне.
Все это попало на видео, которое быстро расхватали Telegram-каналы.
Девушка сначала пританцовывала, а когда зашла в вагон, протянула руки вверх, уперлась в дверь и устроила танцы с элементами тверка.
Несмотря на низкую температуру за окном, наша "красотка" была одета очень минималистично: короткое белое платье с тонкими бретелями, из-под которого просматривалось красное нижнее белье.
В метро Киева пассажирка устроила танцы (видео: YouTube)
Отметим, что подобные выкрутасы от нее замечают не в первый раз. Причем "обострения" обычно случаются у девушки с наступлением холодов. Год назад за подобным занятием ее замечали в ноябре и декабре.
Причем раньше "стиль" девушки несколько отличался - был более похож на "клубный". Теперь же она принялась активнее работать ягодицами.
Предлагаем посмотреть на более ранние перлы неизвестной.
богиня!Опубліковано Світланою Мащенко Субота, 14 грудня 2019 р.
Танцы в метро, декабрь 2019-го (видео: facebook.com)
В предверии чёрной пятницыОпубліковано Киев Оперативный Четвер, 28 листопада 2019 р.
Пассажирка отрывается в метро Киева, ноябрь 2019-го (видео)
Ранее мы писали про еще одну умелицу, которая использовала поручни, как пилон.