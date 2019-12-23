В метро Киева отожгла пассажирка: показала мастер-класс мужчинам (видео)

В Киеве в метро девушка занялась гимнастикой (Фото: коллаж РБК-Украина)

В киевском метро молодая акробатка удивила пассажиров в вагоне

В метро Киева девушка занялась гимнастикой и продемонстрировала чудеса гибкости, поднявшись над полом в вагоне в сложной горизонтальной позиции лицом вниз, ухватившись руками за верхнюю перекладину. Мастер-класс оценили другие пассажиры, заодно сняв разминку на видео.

Нужно сказать, что в столичной подземке не редко можно увидеть всевозможные "представления". Так, недавно в сети широко разошлись кадры с зажигательными танцами пассажирки, которая устроила в вагоне яркое хореографическое шоу.

В этот раз отличилась другая девушка. Легкоатлетка во время движения состава подтянулась на поручнях вверх, выгнув руки назад. Ее голова оказалась возле окна и почти касалась стекла. Распрямив тело в прямой линии, она сделала "ножницы", после чего грациозно и ловко спрыгнула вниз.

В это время в вагоне было немного пассажиров, поэтому спортивный порыв девушки никому не помешал. Более того, люди отвлеклись от разговоров между собой и наблюдали за гимнастическим упражнением. На ролике видно, что больше всего разминка киевлянки понравилась мужчинам - ее основной зрительской "аудитории".

Блондинка после акробатического номера взяла свой рюкзак с красной шапкой и с улыбкой направилась к выходу.

Видео: В метро Киева пассажирка показала мастер-класс по гимнастике

Ранее сообщалось, что в метро Киева пассажиры устроили самосуд над карманником, который промышлял в подземке. Экзекуцию устроили на станции метро Контрактовая площадь.