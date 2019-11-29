ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Она частенько так мочит: в киевском метро отличилась пассажирка (видео)

STYLERЖизнь    29.11.2019 - 12:38
Она частенько так мочит: в киевском метро отличилась пассажирка (видео)
В метро Киева девушка станцевала танец (Коллаж РБК-Украина)

В киевском метро девушка станцевала зажигательный танец

В киевской подземке отличилась одна из пассажирок. Она станцевала в вагоне зажигательный танец. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook. Стоит отметить, что на девушке не было верхней одежды, несмотря на то, что сейчас ноябрь.

При этом в комментариях пользователи отмечают, что девушка постоянно танцует в метро и постоянно попадает на видео.

"В преддверии черной пятницы", - подписали видеоролик в сети.

В Киеве девушка станцевала в метро (Киев Оперативный)

Пользователи сети с энтузиазмом восприняли видео и оставили под роликом свои комментарии.

  • Ахах, помню эту позитивную даму, уже публиковали ее.
  • Она частенько так мочит, это ее не первый концерт.
  • Это не та что танцевала в черной шляпе с полями? Не,ну а че,хай танцует.
  • Позитивно.

Она частенько так мочит: в киевском метро отличилась пассажирка (видео)

Скриншот комментариев

В Киеве образовались многочисленные пробки "Коп" устроил стрельбу в харьковском метро: новые детали громкого ЧП (видео)
Новости Украины Киевметро
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь