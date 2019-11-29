Она частенько так мочит: в киевском метро отличилась пассажирка (видео)

В метро Киева девушка станцевала танец (Коллаж РБК-Украина)

В киевском метро девушка станцевала зажигательный танец

В киевской подземке отличилась одна из пассажирок. Она станцевала в вагоне зажигательный танец. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook. Стоит отметить, что на девушке не было верхней одежды, несмотря на то, что сейчас ноябрь.

При этом в комментариях пользователи отмечают, что девушка постоянно танцует в метро и постоянно попадает на видео.

"В преддверии черной пятницы", - подписали видеоролик в сети.

В Киеве девушка станцевала в метро (Киев Оперативный)

Пользователи сети с энтузиазмом восприняли видео и оставили под роликом свои комментарии.

Ахах, помню эту позитивную даму, уже публиковали ее.

Она частенько так мочит, это ее не первый концерт.

Это не та что танцевала в черной шляпе с полями? Не,ну а че,хай танцует.

Позитивно.

Скриншот комментариев