У метро Києва відіжгла напівроздягнена пасажирка: змусила червоніти чоловіків

У метро Києва пасажирка в легкій суконці виконувала запальні танці
У метро Києва відіжгла напівроздягнена пасажирка. Дівчина влаштувала дикі танці на пероні, які потім продовжилися у вагоні.
Все це потрапило на відео, що швидко розхапали Telegram-канали.
Дівчина спочатку пританцьовувала, а коли зайшла у вагон, простягла руки вгору, вперлася у двері і влаштувала танці з елементами тверку.
Попри низьку температуру за вікном, наша "красуня" була одягнена дуже мінімалістично: коротка біла сукня з тонкими бретелями, з-під якої проглядалася червона нижня білизна.
В метро Києва пасажирка влаштувала танці (відео: YouTube)
Зазначимо, що подібні викрутаси від неї помічають не в перший раз. Причому "загострення" зазвичай трапляються у дівчини з настанням холодів. Рік тому за подібним заняттям її помічали в листопаді і грудні.
Причому раніше "стиль" дівчини дещо відрізнявся - був більше схожий на "клубний". Тепер же вона почала активніше працювати сідницями.
Пропонуємо подивитися на більш ранні перли невідомої.
богиня!Опубліковано Світланою Мащенко Субота, 14 грудня 2019 р.
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