У метро Києва відіжгла напівроздягнена пасажирка: змусила червоніти чоловіків

У метро Києва відіжгла пасажирка (колаж: РБК-Україна)

У метро Києва пасажирка в легкій суконці виконувала запальні танці

У метро Києва відіжгла напівроздягнена пасажирка. Дівчина влаштувала дикі танці на пероні, які потім продовжилися у вагоні.

Все це потрапило на відео, що швидко розхапали Telegram-канали.

Дівчина спочатку пританцьовувала, а коли зайшла у вагон, простягла руки вгору, вперлася у двері і влаштувала танці з елементами тверку.

Попри низьку температуру за вікном, наша "красуня" була одягнена дуже мінімалістично: коротка біла сукня з тонкими бретелями, з-під якої проглядалася червона нижня білизна.

В метро Києва пасажирка влаштувала танці (відео: YouTube)

Зазначимо, що подібні викрутаси від неї помічають не в перший раз. Причому "загострення" зазвичай трапляються у дівчини з настанням холодів. Рік тому за подібним заняттям її помічали в листопаді і грудні.

Причому раніше "стиль" дівчини дещо відрізнявся - був більше схожий на "клубний". Тепер же вона почала активніше працювати сідницями.

Пропонуємо подивитися на більш ранні перли невідомої.

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