У метро Києва відіжгла пасажирка: показала майстер-клас чоловікам (відео)

У Києві в метро дівчина зайнялася гімнастикою (Фото: колаж РБК-Україна)

У київському метро молода акробатка здивувала пасажирів у вагоні

В метро Києва дівчина зайнялася гімнастикою та продемонструвала чудеса гнучкості, піднявшись над підлогою у вагоні в складній горизонтальній позиції обличчям вниз, вхопившись руками за верхню перекладину. Майстер-клас оцінили інші пасажири, заодно знявши розминку на відео.

Треба сказати, що в столичній підземці не рідко можна побачити всілякі "вистави". Так, нещодавно у мережі широко розійшлися кадри із запальними танцями пасажирки, яка влаштувала у вагоні яскраве хореографічне шоу.

Цього разу відзначилась інша дівчина. Легкоатлетка під час руху складу підтяглася на поручнях вгору, вигнувши руки назад. Її голова опинилася біля вікна та майже торкалася скла. Розпрямивши тіло в прямій лінії, що вона зробила "ножиці", після чого граціозно та спритно зістрибнула вниз.

В цей час у вагоні було небагато пасажирів, тому спортивний порив дівчини нікому не заважав. Більше того, люди відволіклися від розмов між собою і спостерігали за гімнастичною вправою. На ролику видно, що найбільше розминка киянки сподобалася чоловікам - її основної глядацької "аудиторії".

Блондинка після акробатичного номера взяла свій рюкзак із червоною шапкою та з посмішкою попрямувала до виходу.

Відео: У метро Києва пасажирка показала майстер-клас з гімнастики

Раніше повідомлялося, що у метро Києва пасажири влаштували самосуд над кишеньковим злодієм, який промишляв у підземці. Екзекуцію влаштували на станції метро Контрактова площа.