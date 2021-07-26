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В метро Киева образовался коллапс: о дистанции не слышали

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Киев, Понедельник 26 июля 2021 18:54
В метро Киева образовался коллапс: о дистанции не слышали Коллаж РБК-Украина: в метро Киева образовался коллапс
Автор: Роман Мирончук

В Киеве в понедельник, 26 июля, вечером в час пик образовалась толкучка ко входу на станцию метро "Контрактовая площадь". Люди не могут попасть в подземку и вынуждены стоять в очереди.

Об этом сообщает журналист РБК-Украина.

На фото видно, как толпа людей стоит ко входу в метрополитен. При этом никто из них не соблюдает безопасной дистанции.

В метро Киева образовался коллапс: о дистанции не слышалиВ метро Киева образовался коллапс: о дистанции не слышали

Толкучка в метро (фото: РБК-Украина)

Ранее мы писали о том, как в киевском метро работает гермозатвор на случай ядерной войны или наводнения.

Смысл таких затворов не только в герметизации метро от внешней среды, но и в делении всей системы на герметичные отсеки, каждый из которых может стать убежищем для населения и не будет зависеть от состояния соседнего участка.

Любой гермозатвор представляет собой металлическую (иногда - железобетонную) дверь. У затвора есть три состояния: открыт, закрыт и загерметизирован.

Мы также писали о том, что в Киеве в подземном переходе станции метро стали появляться трещины на колоне, и работники метрополитена просто замотали куски плит скотчем, чтобы те не обвалились.

Гранитные плиты на колоне в подземном переходе перед входом на станцию метро перемотали скотчем в несколько слоев.

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