В метро Киева образовался коллапс: о дистанции не слышали

В Киеве в понедельник, 26 июля, вечером в час пик образовалась толкучка ко входу на станцию метро "Контрактовая площадь". Люди не могут попасть в подземку и вынуждены стоять в очереди.

На фото видно, как толпа людей стоит ко входу в метрополитен. При этом никто из них не соблюдает безопасной дистанции.

Ранее мы писали о том, как в киевском метро работает гермозатвор на случай ядерной войны или наводнения.

Смысл таких затворов не только в герметизации метро от внешней среды, но и в делении всей системы на герметичные отсеки, каждый из которых может стать убежищем для населения и не будет зависеть от состояния соседнего участка.

Любой гермозатвор представляет собой металлическую (иногда - железобетонную) дверь. У затвора есть три состояния: открыт, закрыт и загерметизирован.

Мы также писали о том, что в Киеве в подземном переходе станции метро стали появляться трещины на колоне, и работники метрополитена просто замотали куски плит скотчем, чтобы те не обвалились.

Гранитные плиты на колоне в подземном переходе перед входом на станцию метро перемотали скотчем в несколько слоев.