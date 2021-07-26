У метро Києва утворився колапс: про дистанцію не чули

У Києві в понеділок, 26 липня, ввечері в годину-пік утворилася товкучка до входу на станцію метро "Контрактова площа". Люди не можуть потрапити в підземку і змушені стояти в черзі.

На фото видно, як натовп людей стоїть при вході в метрополітен. При цьому ніхто з них не дотримується безпечної дистанції.

Раніше ми писали про те, як в київському метро працює гермозатвор на випадок ядерної війни або повені.

Сенс таких затворів не тільки в герметизації метро від зовнішнього середовища, але і в розподілі всієї системи на герметичні відсіки, кожен з яких може стати притулком для населення і не буде залежати від стану сусідньої ділянки.

Будь-який гермозатвор являє собою металеві (іноді - залізобетонні) двері. У затвора є три стани: відкритий, закритий і загерметизований.

Ми також писали про те, що в Києві в підземному переході станції метро стали з'являтися тріщини на колоні, і працівники метрополітену просто замотали шматки плит скотчем, щоб ті не обвалилися.

Гранітні плити на колоні в підземному переході перед входом на станцію метро перемотали скотчем в декілька шарів.