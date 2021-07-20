Смотрите, как в метро Киева работает гермозатвор на случай ядерной войны или наводнения (видео)

На каждой станции метрополитена Киева предусмотрена специальная защита на случай разных ЧП - наводнения или даже ядерной (химической, бактериологической) атаки. Называется он гермозатвор, который и был применен на метро Берестейская во время ливня , что накрыл столицу вчера, 19 июля.

Смотрите ниже в нашем материале , что такое гермозатвор и как он работает.

Что такое гермозатвор

Гермозатвор ("затвор", "герма" или "гермуха") - защитно-герметичные двери, которые перекрывают тоннели, станции, вестибюли и вентиляционные шахты метрополитена в случае наступления разного рода внештатных ситуаций. По документам гермозатворы называются "металлоконструкцией".

Смысл затворов не только в герметизации метро от внешней среды, но и в делении всей системы на герметичные отсеки, каждый из которых может стать убежищем для населения и не будет зависеть от состояния соседнего участка.

Любой гермозатвор представляет собой металлическую (иногда - железобетонную) дверь, в состав которой входят:

полотно двери,

оклад - косяк из бетона и стали, к которому крепится (и прижимается в закрытом состоянии) полотно,

привод - механизм, обеспечивающий закрытие гермозатвора; у больших - он механический, а маленькие должны закрываться сотрудниками "подземки",

замок - устройство в виде выдвигающихся ригелей, плотно прижимающее затвор к окладу в закрытом состоянии,

уплотнитель - резиновая полоса по периметру гермозатвора, обеспечивающая плотное прилегание полотна к окладу (такой есть не везде).

Таким образом, у затвора есть три состояния: открыт, закрыт и загерметизирован.

Фото: Устройство гермозатвора (tov-tob.livejournal.com)

Фото: Тоннельный затвор на станции метро "Контрактовая площадь" (tov-tob.livejournal.com)

Фото: Закрытый затвор в вентиляционном канале станции "Сырец" (tov-tob.livejournal.com)

Фото: закрытый затвор в закрытом вестибюле станции "Осокорки" (tov-tob.livejournal.com)

А вот на кадре ниже затвор, который отделяет эскалаторы от станций. Он поднимается снизу с помощью лебедки через систему тросов.

Фото: tov-tob.livejournal.com

На самых старых станциях - "Крещатике", "Арсенальной", "Университете" и "Вокзальной" - тоннельный затвор представляет собой огромную дверь, лежащую в полу.

На станции "Вокзальная" есть уникальный затвор, который изначально должен был защитить население в случае ядерного взрыва. Он - железобетонный. Впрочем, он давно заблокирован, не работает и прикрыт панелями.

Фото: Станционный затвор на "Вокзальной" (tov-tob.livejournal.com)

Как работает гермозатвор

На видео ниже смотрите, как гермозатвором закрывается тоннель метрополитена на станции "Университет".

У Києві у переході до станції метро «Берестейська» зачинено гермозатвор для уникнення потрапляння води на колії ВІДЕО ДЛЯ ПРИКЛАДУ, як працює гермозатвор у Київському метро, а саме на станції "Університет" Ліквідація наслідків негоди триває. Про відкриття станції для пасажирів буде повідомлено додатково. А станція метро «Академмістечко» працює у звичайному режимі. Відео Олега Тоцького Приєднуйтесь до нашого каналу в Telegram: https://t.me/vartovi_kyiv Дізнавайтесь про важливі події першими Posted by Вартові еспресо on Monday, July 19, 2021

А вот так перекрывается вестибюль станции метро "Вокзальная" работающим металлическим затвором.