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Переход в киевском метро залатали скотчем: фото "ремонта"

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Киев, Суббота 24 июля 2021 18:40
Переход в киевском метро залатали скотчем: фото "ремонта" Фото: метро в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в подземном переходе станции метро стали появляться трещины на колоне, и работники метрополитена просто замотали куски плит скотчем, чтобы те не обвалились. Такой "ремонт" сняли на фото, после чего кадр попал в сеть.

Про ноу-хау от ремонтников подземки рассказал журналист Александр Рудоманов в своем Facebook.

Как видно на снимке, гранитные плиты на колоне в подземном переходе перед входом на станцию метро перемотали скотчем в несколько слоев, чтобы те не отвалились. На этом, очевидно, проблему посчитали уже решенной.

"Если вы не можете что-то починить с помощью скотча, это означает лишь одно - вы взяли мало скотча", - с иронией прокомментировал такой ремонт журналист и блогер.

Уточняется, что аварийная колона замечена в переходе на метро "Святошин" под железнодорожными путями.

Переход в киевском метро залатали скотчем: фото &quot;ремонта&quot;

В Киеве в переходе в метро "Святошин" аварийную колону замотали скотчем (фото: facebook.com/sasko.laps)

На ситуацию уже отреагировали в Киевской городской государственной администрации. Так, в комментах к публикации заведующая сектором по связям с общественностью Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Голосинская заверила, что уже во вторник, 27 июля, на место прибудет комиссия для проверки и обследования.

После этого жители столицы в сети начали забрасывать предложениями направить такую комиссию и на другие объекты и станции метрополитена. В частности, на "Левобережную", "Шулявскую", проверить все переходы на проспекте Победы, а еще отправиться с инспекцией на Ипподром и Выставочный Центр.

Ранее сообщалось, что в переходе киевского метро произошел обвал - с потолка подземки станции метро "Оболонь" упала часть бетонной конструкции.

Напомним, зимой в Киеве произошло ЧП возле метро "Майдан Незалежности", где в переходе полностью обвалился потолок, а людей спасло чудо.

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Киев метро ремонт
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