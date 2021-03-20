ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Метро Киева может изменить правила: о чем идет речь

Новина українською → Киев, Суббота 20 марта 2021 07:20
Метро Киева может изменить правила: о чем идет речь В метро Киева сделали важное заявление (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Правила пользования Киевским метрополитеном могут измениться. Так, пассажирам в метро Киева хотят разрешить бесплатно провозить спортивное снаряжение.

Что и когда изменится и как пассажиры отреагировали на такую "инновацию" - читайте в нашем материале ниже.

Для чего это?

Первым об этом на своей странице в Facebook сообщил директор столичной подземки Виктор Брагинский. Свою инициативу он объяснил потеплением, которое уже скоро придет в столицу.

"Инициировал внесение изменений в Правила метрополитена о возможности бесплатного провоза спортивного снаряжения. С потеплением начнется массовый спортивный сезон. Думаю, что такое решение будет способствовать желанию горожан заниматься различными дисциплинами и укреплять здоровье! Одновременно призываю соблюдать Правила метро и карантинные меры!" - написал Брагинский.

Что думают киевляне по этому поводу?

Многим киевлянам потенциальные изменения пришлись по душе. Но возникает вопрос: что подразумевается под "спортивным снаряжением"?

Конечно, в комментариях к посту все начали угадывать. Вот несколько вариантов:

  • фитнес-браслет (ибо не превышает разрешенные размеры)
  • наперстки
  • гантель
  • скакалка

Ну и, например, "карты для покера и сейчас можно бесплатно провезти", заметил один из комментаторов.

А как сейчас?

На сегодняшний день некоторое спортивное снаряжение и так можно перевозить бесплатно. Конечно, есть определенные правила. Например, лыжи, санки, коньки, велосипеды и тому подобное допускаются для перевозки исключительно в чехлах или надлежащей упаковке. Кроме того, их габаритные размеры по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) не должны превышать 120 см. Это касается и длинномерных предметов до 150 см.

Если же размеры спортивного снаряжения превышают установленные, то надо заплатить. А еще и разобрать.

Об этом говорится в Правилах пользования Киевским метрополитеном, утвержденных 12 ноября 2019 года.

Получается, что если вы захотите пройти через турникет с неразобранным велосипедом, размеры которого (Ш х Д х В) более 120 см, и он не в чехле - то вас вообще не пропустят на платформу. Даже за деньги.

Что можно сегодня перевозить в метро бесплатно?

Пассажирам столичной подземки разрешается бесплатная перевозка:

  • ручной клади
  • контейнеров и клеток (до 120 см)
  • детских колясок, кресел колесных, палок, костылей, ходунков и других средств, которыми пользуются маломобильные группы населения
  • музыкальных инструментов в чехлах или надлежащей упаковке.

Вообще запрещена перевозка вещей, габаритные размеры которых по сумме трех измерений превышают 200 см! Поэтому вряд ли вам удастся провезти в метро, например, футбольные ворота.

Ранее глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан высказался про остановку метро из-за жесткого карантина в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Киев метро
LITE
Мокрый снег и холод сменится потеплением: когда в Украину вернется солнце
Мокрый снег и холод сменится потеплением: когда в Украину вернется солнце