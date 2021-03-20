Метро Киева может изменить правила: о чем идет речь
Правила пользования Киевским метрополитеном могут измениться. Так, пассажирам в метро Киева хотят разрешить бесплатно провозить спортивное снаряжение.
Что и когда изменится и как пассажиры отреагировали на такую "инновацию" - читайте в нашем материале ниже.
Для чего это?
Первым об этом на своей странице в Facebook сообщил директор столичной подземки Виктор Брагинский. Свою инициативу он объяснил потеплением, которое уже скоро придет в столицу.
"Инициировал внесение изменений в Правила метрополитена о возможности бесплатного провоза спортивного снаряжения. С потеплением начнется массовый спортивный сезон. Думаю, что такое решение будет способствовать желанию горожан заниматься различными дисциплинами и укреплять здоровье! Одновременно призываю соблюдать Правила метро и карантинные меры!" - написал Брагинский.
Что думают киевляне по этому поводу?
Многим киевлянам потенциальные изменения пришлись по душе. Но возникает вопрос: что подразумевается под "спортивным снаряжением"?
Конечно, в комментариях к посту все начали угадывать. Вот несколько вариантов:
- фитнес-браслет (ибо не превышает разрешенные размеры)
- наперстки
- гантель
- скакалка
Ну и, например, "карты для покера и сейчас можно бесплатно провезти", заметил один из комментаторов.
А как сейчас?
На сегодняшний день некоторое спортивное снаряжение и так можно перевозить бесплатно. Конечно, есть определенные правила. Например, лыжи, санки, коньки, велосипеды и тому подобное допускаются для перевозки исключительно в чехлах или надлежащей упаковке. Кроме того, их габаритные размеры по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) не должны превышать 120 см. Это касается и длинномерных предметов до 150 см.
Если же размеры спортивного снаряжения превышают установленные, то надо заплатить. А еще и разобрать.
Об этом говорится в Правилах пользования Киевским метрополитеном, утвержденных 12 ноября 2019 года.
Получается, что если вы захотите пройти через турникет с неразобранным велосипедом, размеры которого (Ш х Д х В) более 120 см, и он не в чехле - то вас вообще не пропустят на платформу. Даже за деньги.
Что можно сегодня перевозить в метро бесплатно?
Пассажирам столичной подземки разрешается бесплатная перевозка:
- ручной клади
- контейнеров и клеток (до 120 см)
- детских колясок, кресел колесных, палок, костылей, ходунков и других средств, которыми пользуются маломобильные группы населения
- музыкальных инструментов в чехлах или надлежащей упаковке.
Вообще запрещена перевозка вещей, габаритные размеры которых по сумме трех измерений превышают 200 см! Поэтому вряд ли вам удастся провезти в метро, например, футбольные ворота.
Ранее глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан высказался про остановку метро из-за жесткого карантина в Киеве.