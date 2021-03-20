Метро Києва може змінити правила: про що йде мова
Правила користування Київським метрополітеном можуть змінитися. Так, пасажирам у метро Києва хочуть дозволити безкоштовно провозити спортивне спорядження.
Що й коли зміниться і як пасажири відреагували на таку "інновацію" - читайте в нашому матеріалі нижче.
Для чого це?
Першим про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор столичної підземки Віктор Брагінський. Свою ініціативу він пояснив потеплінням, яке вже скоро прийде до столиці.
"Ініціював внесення змін до Правил метрополітену щодо можливості безоплатного перевезення спортивного спорядження. З потеплінням розпочнеться масовий спортивний сезон. Думаю, що таке рішення сприятиме бажанню містян займатися різними дисциплінами та укріплювати здоров’я! Водночас закликаю дотримуватися Правил метро та карантинних заходів!" - написав Брагінський.
Що думають кияни з цього приводу?
Багатьом киянам потенційні зміни прийшлися до душі. Але виникає питання: що мається на увазі під "спортивним спорядженням"?
Звісно, у коментарях до посту всі почали вгадувати. Ось кілька варіантів:
- фітнес-браслет (бо не перевищує дозволені розміри)
- наперстки
- гантель
- скакалка
Ну і, наприклад, "карти для покеру і зараз можна безкоштовно провезти", зауважив один з коментаторів.
А як зараз?
На сьогодні деяке спортивне спорядження й так можна перевозити безоплатно. Звісно, є певні правила. Наприклад, лижі, санки, ковзани, велосипеди тощо допускаються для перевезення виключно в чохлах або належній упаковці. Крім того, їхні габаритні розміри за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) не мають перевищувати 120 см. Це стосується й довгомірних предметів до 150 см.
Якщо ж розміри спортивного спорядження перевищують встановлені - то треба заплатити. А ще й до того розібрати.
Про це йдеться у Правилах користування Київським метрополітеном, затверджених 12 листопада 2019 року.
Виходить, що якщо ви захочете пройти через турнікет з нерозібраним велосипедом, розміри якого (Ш х Д х В) більше 120 см, й він не у чохлі - то вас взагалі не пропустять на платформу. Навіть за гроші.
Що можна сьогодні перевозити у метро безплатно?
Пасажирам столичної підземки дозволяється безоплатне перевезення:
- ручної поклажі
- контейнерів та кліток (до 120 см)
- дитячих колясок, крісел колісних, палиць, милиць, ходунків та інших засобів, якими користуються маломобільні групи населення
- музичних інструментів в чохлах або належній упаковці.
Взагалі заборонено перевезення речей, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів перевищують 200 см! Тому навряд чи вам вдасться провезти у метро, наприклад, футбольні ворота.
Раніше голова Держспоживслужби столиці Олег Рубан висловився про зупинку метро через жорсткий карантин у Києві.