Стало известно, как будет работать метро во время локдауна в Киеве
В Киеве с 20 марта ужесточили карантин. Ограничения вводятся с субботы на три недели, до 9 апреля. Большинство учреждений и заведений культуры будут закрыты, а рестораны будут работать только с доставкой и на вынос.
О том, как будет работать метро в Киеве, рассказала в комментарии для РБК-Украина заместитель начальника в КП "Киевский метрополитен" Наталка Макогон.
Она отметила, что изменений в графике работы киевского метрополитена не планируется и подземка будет работать в обычном режиме.
"Как и было указано в сообщении КГГА, городской транспорт работает. Мы проводим усиленную дезинфекцию и призываем пассажиров придерживаться масочного режима, пользоваться бесконтактными способами оплаты", - сообщила Макогон.
Также она предупредила, что могут водиться стандартные ограничения на некоторых станциях.
"Напоминаем, что для того, чтобы избежать скопления в вестибюлях в пиковые часы, могут быть ограничения на станциях, когда вход работает на меньшее количество дверей", - добавила заместитель начальника КП "Киевский метрополитен".
На горячей линии киевской подземки отметили, что на данный момент оперативной информации об изменениях в работе нет.
"Мы работаем в штатном режиме и на данный момент оперативной информации об изменениях работы метрополитена нет. Если появится такая информация, то мы в оперативном режиме будем сообщать об изменениях нашим пассажирам", - сообщили нам в киевском метрополитене.
Напомним, ранее мы сообщали о том, как во время локдауна в Киеве будут работать детские сады и школы.