ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рубан исключает остановку метро из-за локдауна в Киеве

Новина українською → Киев, Четверг 18 марта 2021 15:38
Рубан исключает остановку метро из-за локдауна в Киеве Фото: Олег Рубан (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На сегодня в связи с локдауном в Киеве пока не рассматривается возможность остановки метро. Как и дополнительные ограничения на общественном транспорте.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, на сегодня не обсуждается возможность остановки метро в Киеве. А на вопрос о том, при каких условиях этот вопрос снова станет актуальным, как в прошлом году, он ответил: "Ни при каких".

Кроме того, Рубан отметил, что пока не планируется дополнительных ограничений на наземном общественном транспорте, кроме как перевозка пассажиров в количестве не более чем 50% мест для сидения.

Напомним, ранее сообщалось, что на время локдауна в Киеве с 20 марта по 9 апреля общественный транспорт будет работать в обычном режиме, однако есть ограничение на количество пассажиров в салоне. Также пассажиры должны соблюдать обязательный масочный режим.

Подробнее о новых ограничениях в столице Украины читайте в материале "Киев закрывают на локдаун: будут ли ограничения жесткими, как в 2020".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Киев метро Локдаун
NEWS
Карантин в Киеве усиливают с 20 марта. Кличко сделал заявление
Карантин в Киеве усиливают с 20 марта. Кличко сделал заявление
DAILY
Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм