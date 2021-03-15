В метро Киева произошел очередной коллапс: люди стояли даже на лестницах
В метро Киева произошел очередной коллапс (коллаж РБК-Украина)
15 марта в метро Киева произошел очередной коллапс. Люди не могли попасть в метро и стояли в огромных очередях из-за новых турникетов. ЧП произошло на метро "Почайная".
Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Новые турникеты, которые недавно были установлены на Почайной, просто "отлично" выполняют свою функцию - очередь образовалась еще до входа в помещение метро", - сказано в сообщении.
На метро Почайная стояли огромные очереди (фото: facebook.com/KyivOperativ)
В комментариях украинцы гневно отреагировали на огромные очереди в метро, которые в последнее время постоянно происходят.
- Диджитализация.
- А тем временем строительство метро на Виноградарь заморожено... Наверное, просто еще не подвезли новые турникеты.
- Так нужен же повод ввести карантин, вот и напихали этих турникетов!
- Вже встановили з двох входів та обидва входи відкрито? чи ще поки на одному вході встановлюють, а другий закрито і всі йдуть одним входом?
- Там одні двері відкриті, до чого тут турнікети?
- Сработка турникетов по 5-10 секунд, это не нормально
Как мы ранее писали, в Киеве возможны ограничения в работе трех центральных станций метро.