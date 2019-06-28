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Эти методы опасны: Комаровский рассказал что делать, если ребенок не хочет есть


Доктор Комаровский посоветовал родителям набраться терпения

Доктор Комаровский рассказал, что делать, если годовалый ребенок отказывается самостоятельно есть. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

Родители девочки, которая родилась недоношенной, обратились к Евгению Комаровскому с волнующей их проблемой. Ребенок родился на 29 неделе беременности и малышку выхаживали специалисты на протяжении трех месяцев. Сейчас ребенку уже год, есть первые зубы, но девочка продолжает упорно отказываться от еды.

Прикорм ребенку начали давать с четырех месяцев, сперва она пробовала кушать, но потом и вовсе отказалась. Сейчас девочка может съесть за день лишь один банан, при этом молоко, как из груди, так и из бутылочки, она ест не особо охотно. Родители пошли на радикальные меры - кормят через зонд грудным молоком.

Комаровский рассказал, что делать, когда ребенок плохо ест (фото: pxhere.com)

При этом мама малышки рассказывает, что ребенку давали голодать, надеясь на то, что у нее появится аппетит. Но и это не помогало - ребенок становился беспокойным и так и засыпал голодным.

По словам доктора Комаровского причиной подобной проблемы является незрелость нервной системы ребенка и "центра аппетита". Педиатр говорит, что такие педагогические методы, как голодание, в данном случае не работают, более того - они опасны.

Доктор советует набраться терпения и ждать, пока малышка созреет. А тем временем стоит ей предлагать еду, экспериментируя с консистенцией, цветом, вкусом, оформлением, подачей.

Комаровский рассказал, что делать, когда ребенок плохо ест (фото: pxhere.com)

"Обращайте внимание на время суток, обстоятельства - когда и к какой пище ребенок проявляет интерес. Во всяком случае, перед тем как воспользоваться зондом, попытаться обойтись все же без него: сделать так, чтобы часть пищи попала на язык, осталась во рту и т. д." - советует Комаровский.

Напоследок педиатр подчеркнул, что в этой ситуации главными являются время и терпение.

Ранее мы писали о том, что педиатр сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.

Добавим, что недавно Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

Напомним, доктор Комаровский дал важный совет относительно атопического дерматита у младенцев. Педиатр рассказал, к каким врачам стоит обращаться с такой проблемой.

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