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Ці методи небезпечні: Комаровський розповів що робити, якщо дитина не хоче їсти


Доктор Комаровський порадив батькам набратися терпіння

Доктор Комаровський розповів, що робити, якщо однорічна дитина відмовляється самостійно їсти. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Батьки дівчинки, яка народилася недоношеною, звернулися до Євгена Комаровського з хвилюючою їх проблемою. Дитина народилася на 29 тижні вагітності і маля виходжували фахівці протягом трьох місяців. Зараз дитині вже рік, є перші зуби, але дівчинка продовжує вперто відмовлятися від їжі.

Прикорм дитині почали давати з чотирьох місяців, спершу вона пробувала їсти, але потім і зовсім відмовилася. Зараз дівчинка може з'їсти за день лише один банан, при цьому молоко, як з грудей, так і з пляшечки, вона їсть не особливо охоче. Батьки вдалися до радикальних заходів - годують через зонд грудним молоком.

Комаровський розповів, що робити, коли дитина погано їсть (фото: pxhere.com)

При цьому мама дівчинки розповідає, що дитині давали голодувати, сподіваючись на те, що у неї з'явиться апетит. Але і це не допомагало - дитина ставала неспокійною і так і засинала голодною.

За словами доктора Комаровського причиною подібної проблеми є незрілість нервової системи дитини і "центру апетиту". Педіатр каже, що такі педагогічні методи, як голодування, в даному випадку не працюють, більше того - вони небезпечні.

Доктор радить набратися терпіння і чекати, поки маля дозріє. А тим часом варто їй пропонувати їжу, експериментуючи з консистенцією, кольором, смаком, оформленням та подачею.

Комаровський розповів, що робити, коли дитина погано їсть (фото: pxhere.com)

"Звертайте увагу на час доби, обставини - коли і до якої їжі дитина проявляє інтерес. У всякому разі, перед тим як скористатися зондом, спробувати обійтися все ж без нього: зробити так, щоб частина їжі потрапила на язик, залишилася в роті і т. д." - радить Комаровський.

Наостанок педіатр підкреслив, що в цій ситуації головними є час і терпіння.

Раніше ми писали про те, що педіатр зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.

Додамо, що нещодавно Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

Нагадаємо, доктор Комаровський дав важливу пораду щодо атопічного дерматиту у немовлят. Педіатр розповів, до яких лікарів слід звертатися з такою проблемою.

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