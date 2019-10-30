В Киеве активизировались домушники: используют специальные знаки

Домушники оставляют метки возле квартир (Фото: коллаж РБК-Украина)

Грабители в столице Украины используют специальные знаки, которые наносят возле дверей квартир

В Украине воры и домушники часто для используют собственную систему меток и знаков, которые "передают" информацию о владельцах квартир, сколько людей проживает, есть ли что ценное, какой распорядок дня у хозяев, в отпуске или нет. Недавно в Киеве активисты смогли расшифровать подобные "маячки", нанесенные возле входных дверей, и сообщили об это правоохранителям. В итоге грабителей удалось поймать на горячем. Оказалось, что ранее их замечали в разных районах и массивах столицы около новых жилкомплексов. Об этом передают "Вести".

Домушники используют богатый арсенал всевозможных устройств и примочек для нежданных визитов в квартиры киевлян, когда их нет дома. Тут и различные системы видеонаблюдения, поиск платежек от коммунальщиков, спички и волосинки в дверях, монетки на коврике и прочее.

Случай задержания банды воров в Голосеевском районе на ул. Маршал Конев после того, как жильцы смогли понять смысл надписей и рисунков около своих дверей, может послужить хорошим кейсом. Так, нужно знать, на что следует обращать внимание.

Домушники оставляют метки возле квартир (Фото: vesti.ua)

По словам бывшего сотрудника уголовного розыска Владимира Корниенко, такая воровская живопись действительно существует, но но на практике используется довольно редко - в ней прибегают одиночки-аматоры. А у профессиональных домушников применяется разделение труда и обязанностей.

"Они не рисуют знаки, а оставляют так называемые маячки исключительно для себя, чтобы выяснить алгоритм жизни владельцев квартиры", - говорит он.

Такие воры могут втыкать в дверь спичку, волосинку или нитку, оставить на коврике како-нибуть предмет, вставить в двери рекламу. По этому можно узнать, не находятся ли хозяева в отъезде.

Также преступники могут наблюдать за окнами в доме вечером - если день-другой свет не горит, значит владельцы квартир могут быть в отпуске.

Экс-правоохранитель рассказал, что аматоры часто не ищут жертв самостоятельно, а пользуются услугами "посредников-наводчиков", которые получают долю с ограбленного.

"Вот они как раз и оставляют некие знаки на основании своих наблюдений. Они всегда замечают скопившиеся в почтовом ящике письма, рекламные буклеты и прочую корреспонденцию, оставленную в дверях", - сказал Корниенко.

Домушники делают слепок ключа с замка (Фото: agsbilisim.com)

Важно также обращать внимание на подозрительные отметины и пятна возле замочных скважин.

"Подбирая ключи и отмычки, ворам нужно делать слепки с замков. И бывает, что впопыхах они не успевают стереть отпечатки смеси, которая загустевает", - отметил Корниенко.