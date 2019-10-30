У Києві активізувалися квартирні злодії: використовують спеціальні знаки

Квартирні злодії залишають мітки біля квартир (Фото: колаж РБК-Україна)

Грабіжники у столиці України використовують спеціальні знаки, які наносять біля дверей квартир

В Україні грабіжники та квартирні злодії часто використовують власну систему позначок та символів, які передають інформацію про власників квартир, скільки людей проживає, чи є щось цінне, який розпорядок дня у господарів, у відпустці чи ні. Нещодавно у Києві активісти змогли розшифрувати такі "маячки", залишені біля вхідних дверей, і повідомили про це правоохоронцям. У підсумку грабіжників вдалося спіймати на гарячому. Виявилося, що раніше їх помічали в різних районах і масивах столиці близько нових житлових комплексів. Про це передають "Вести".

Домушники використовують багатий арсенал різноманітних пристроїв і примочок для нежданих візитів до квартир киян, коли їх немає вдома. Тут і різні системи відеоспостереження, пошук платіжок від комунальників, сірники та волосинки в дверях, монетки на килимку тощо.

Випадок затримання банди злодіїв у Голосіївському районі на вул. Маршал Конєв після того, як мешканці змогли зрозуміти зміст написів і малюнків біля своїх дверей, може послужити хорошим кейсом. Так, потрібно знати, на що слід звертати увагу.

Квартирні злодії залишають мітки біля квартир (Фото: vesti.ua)

За словами колишнього співробітника карного розшуку Володимира Корнієнка, такий злодійський живопис дійсно існує, але на практиці використовується досить рідко - до нього вдаються одинаки-аматори. А у професійних квартирних злодіїв застосовується розподіл праці та обов'язків.

"Вони не малюють знаки, а залишають так звані маячки виключно для себе, щоб з'ясувати алгоритм життя власників квартири", - говорить він.

Такі злодії можуть встромляти в двері сірник, волосинку або нитку, залишити на килимку якийсь предмет, вставити в двері рекламу. З цього можна дізнатися, чи не перебувають господарі у від'їзді.

Також злочинці можуть спостерігати за вікнами в будинку ввечері - якщо день-другий світло не горить, значить власники квартир можуть бути у відпустці.

Екс-правоохоронець розповів, що аматори часто не шукають жертв самостійно, а користуються послугами "посередників-навідників", які отримують частку з пограбованого.

"От саме вони і залишають якісь знаки на підставі своїх спостережень. Вони завжди помічають листи, що скупчилися в поштовій скриньці, рекламні буклети та іншу кореспонденцію, залишену у дверях", - сказав Корнієнко.

Домушники роблять зліпок ключа в замку (Фото: agsbilisim.com)

Важливо також звертати увагу на підозрілі подряпини і плями біля замкових щілин.

"Підбираючи ключі, відмички, злодіям потрібно робити зліпки з замків. І буває, що похапцем вони не встигають стерти відбитки суміші, яка загусає", - зазначив Корнієнко.