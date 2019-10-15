В Киеве пытались ограбить известную актрису: она упала на проезжую часть

Руслану Писанку попытались ограбить в Киеве (facebook.com/ruslanapisanka)

Руслана Писанка сообщила, что ее пытались ограбить ромы на вокзале

Руслана Писанка пожаловалась, что ее попытались дерзко ограбить в Киеве среди бела дня. Актриса театра и кино, телеведущая рано утром находилась на вокзале и на нее напали несколько ромов. Они тихо открыли ей рюкзак, но ничего не успели украсть, так как на подмогу пришел муж актрисы. Она потеряла равновесие и упала прямо на проезжую часть. Об этом артистка сообщила на своей Facebook-странице.

"Ромы, не позорьте нацию! Сегодня в 6.45 на вокзале в Киеве меня пытались ограбить. Я увернулась и упала прямо на проезжую часть. Разбитый локоть, ссадины, разорванный пуховик. Они шли группой за мной, будто приклеились, попадая в резонанс, открыли рюкзак на ходу. Последнюю фазу я случайно почувствовала, резко развернулась, а за мной 5 человек орудуют. Из-за резкого поворота всем корпусом потеряла равновесие и проехалась по асфальту. Из открытой сумки выпало все, но грабители ничего не забрали, в это время их уже воспитывал мой муж. Зализываю раны. Будьте бдительны, люди и подозрительны. На вокзале промышляют ромы, те, которые, видимо, не хотят, чтобы их уважали. Ромы, не позорьте нацию!!!" - написала Писанка.

Скриншот поста (facebook.com/ruslanapisanka)

Позже актриса театра и кино Ольга Сумская обратилась к администрации железнодорожного вокзала и мэру Киева Виталию Кличко с просьбой разобраться в беспределе, который творят цыгане в городе. По ее словам, это позор, что такая ситуация в центре столицы до сих пор продолжается и люди не могут спокойно дойти до транспорта, так как на них нападают.

"Внимание! Обращаемся к руководству железнодорожного вокзала и Виталию Кличко! Сколько это будет продолжаться Уже несколько раз и мы попадали в такую ​​ситуацию, как и Руслана Писанка! На вокзале беспорядок! Люди не могут спокойно дойти из поезда в такси и метро, ​​потому что на них нападают семьи цыган. Абсолютно откровенно и нагло! Ранее они охотились по два-три, сейчас уже выходят на дело семьями, окружают человека и делают свое дело..Никто! из полиции за этим не следит, не защищает людей от нападений представителей ромов позор!" - написала Сумская.

Скриншот поста (facebook.com/ruslanapisanka)