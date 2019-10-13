Осторожно, аферисты! Украинцы раскрыли новую схему мошенничества

Афера с банковскими карточками (фото: kredit.temaretik.com)

Афера с банковскими картами становится все распространенней

Развитие технологий не только существенно упрощает нашу жизнь, но и создает множество рисков. Так, банковские мошенники уже придумали новую аферу и активно ее используют, полагаясь на доверчивых украинцев. Об этом информирует Сегодня.

Заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА" Олеся Данильченко рассказала, что чаще всего аферисты обманывают двумя способами.

"Наиболее распространены в социальной инженерии звонки мошенников по разным причинам (якобы вам звонят сотрудники банка, или же сообщают о проблемах у родственников). Вторая тема - это отправка SMS-сообщения о том, что вы что-то выиграли, или же о том, что вашу карту заблокировали. Используются разные причины для того, чтобы людей напугать. Люди перезванивают, и раз они обратились, значит, уже частично поверили в эту историю", - рассказал эксперт.

Также отмечается, что в этом году активно развивалось мошенничество с заменой SIM-карт. А поскольку 80% абонентов в Украине - абоненты предоплаченой связи, то они просто покупают карту, вставляют ее в телефон, и операторы о них ничего не знают. Из-за этого мошенники могут с легкостью заменить карту под видом клиентов.

Мошенники придумали новую аферу (иллюстративное фото: pixabay)

А уже когда злоумышленнику открывается доступ к телефону, то вместе с ним он получает и всю информацию по интернет-банкингу, ему приходят сообщения с кодами и паролями, которые нужны для тех или иных операций, а вы перестаете получать все уведомления от банка и не знаете, что происходит на вашем счету.

"В банкоматах продолжают воровать деньги с помощью скимминговых устройств. Также есть устройства, которые устанавливаются над клавиатурой, чтобы узнать пин. Сейчас в Украине это не самая актуальная тенденция, но такие схемы стали более разнообразными и их сложно определить", - добавила Олеся Данильченко.

Чтобы защитить себя, нужно соблюдать основные правила кибербезопасности: использовать исключительно лицензионное программное обеспечение, не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать вложения от посторонних лиц, использовать надежные пароли, двухфакторную аутентификацию и средства антивирусной защиты, регулярно обновлять программное обеспечение и антивирусные базы.