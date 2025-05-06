Met Gala 2025: 11 найгірших модних образів балу Інституту костюма

Met Gala - це щорічна модна казка, де зірки змагаються за статус найяскравішого (чи найепатажнішого) гостя вечора. У 2025-му дрес-код звучав як "Зшито для вас", а тема виставки - "чорний дендизм". Здавалося б, це ідеальна нагода продемонструвати бездоганний крій, стиль і персональний підхід до образу. Але, як завжди, не всі гості змогли (чи захотіли) потрапити в тон.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує добірку з 12 найгірших образів з балу Інституту костюма Met Gala 2025 - тут буде і дивно, і занадто, і просто “за що?!”.
Демі Мур цього разу справді здивувала - акторка з'явилася на балу в сукні від Thom Browne, яка, за задумом дизайнера, мала нагадувати краватку. Але на ділі вийшло щось доволі кумедне - образ виглядав більше як жарт, ніж як модне мистецтво.
Не дуже вдало обрала свій образ і Голлі Бейлі. Актриса зупинила свій вибір на сукні-піджаку, але замість лаконічного варіанту, який в моді цього сезону, або строгого фасону, як у інших гостей, вона вибрала кокетливу модель.
Додатковий об'єм в області стегон мав на меті створити грайливий настрій, але, на жаль, крій не вигідно підкреслив фігуру зірки. Сяючий корсет, який мав би зробити образ більш урочистим, також не виправдав себе.
Моделі з чітко виділеними чашечками вже давно вийшли з моди, а блискучий декор зробив вигляд менш елегантним, ніж міг би бути.
Схоже, що дружина креативного директора Louis Vuitton Фаррелла Вільямса чимось образила дизайнера - інакше як пояснити той факт, що її змусили вийти в колготках із монограмою бренду та ще й "подарували" до них сумку? Іншого логічного пояснення цьому образу просто не знайти.
Акторка Сабріна Карпентер з'явилася на червоній доріжці теж у Louis Vuitton. Щоправда, до неї колготки вже не доїхали, тож довелося обмежитись лише бордовим боди-смокінгом.
Дуа Ліпа вирішила з’явитися на бал у давно застарілому луці від Chanel, який візуально зіпсував усе враження. Навіщо - лишається загадкою.
Амелія Ґрей прийшла на Met Gala у такому вбранні, що навіть важко підібрати слова для коментаря - образ просто кричав про модну катастрофу.
Для урочистого заходу перед виставкою в Метрополітен-музеї спортсменка образа яскраво-синю сукню від Harbison Studio, але, на жаль, виглядала вона трохи перевантажено.
Сукня з високим поясом і спідницею з пухирцями на подолі виглядала важкувато, а бантик на талії та довгий шлейф додали ще більше об'єму.
Ліф із аплікаціями з коштовних каменів був дуже яскравим, але загалом образ став трохи складним для сприйняття.
Найбільше публіку здивував образ Шакіри - у соцмережах одразу почали жартувати, що співачка, схоже, переплутала Met Gala зі своєю власною кіньсеаньєрою - святом, яке в Латинській Америці символізує перехід дівчини в доросле життя. Саме на 15-річчя заведено одягати настільки пишні, майже "зефірні" сукні - але точно не на бал Інституту костюма.
Пріянка Чопра вирішила зробити акцент на гороховий принт - один із найпопулярніших цього сезону. Здавалося б, вдалий вибір, адже її образ надихали сценічні луки Прінса. Але задум не спрацював на всі сто.
Костюм, який повинен був демонструвати вишуканий крій, натомість виглядав недбало через складки, що зібралися в тканині. А капелюх із гіперболізованими полями радше відволікав, ніж додавав стилю.
На Met Gala 2025 Doja Cat, як завжди, обрала яскравий і провокаційний образ - боді від Marc Jacobs зі смугастим декором із кристалів, вовняною курткою з масивними плечима та оксамитовим боді з принтом оцелота. Образ доповнювали фірмові чоботи Kiki на шпильці з пряжками.
Конічні чашечки, масивні плечі та збільшені стегна радше спотворили пропорції, ніж створили враження мистецького образу.
Британська модельєрка вирішила продемонструвати свою любов до флористичних мотивів у всій красі - її образ на червоній доріжці Met Gala радше нагадав парад капелюшків на Кентуккійському дербі.
Яскраво-рожеві квіти на босоніжках з відкритим носком, розсип фіолетових бутонів на ногах та блідо-рожева спідниця перетворили її на живий букет - щоправда, трохи поза темою вечора.