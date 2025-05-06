Met Gala 2025: 11 худших модных образов бала Института костюма

Met Gala - это ежегодная модная сказка, где звезды соревнуются за статус самого яркого (или самого эпатажного) гостя вечера. В 2025-м дресс-код звучал как "Сшито для вас", а тема выставки - "черный дендизм". Казалось бы, это идеальная возможность продемонстрировать безупречный крой, стиль и персональный подход к образу. Но, как всегда, не все гости смогли (или захотели) попасть в тон.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку из 12 худших образов с бала Института костюма Met Gala 2025 - здесь будет и странно, и слишком, и просто "за что?!".
Деми Мур в этот раз действительно удивила - актриса появилась на балу в платье от Thom Browne, которое, по задумке дизайнера, должно было напоминать галстук. Но на деле получилось нечто довольно забавное - образ выглядел больше как шутка, чем как модное искусство.
Не очень удачно выбрала свой образ и Холли Бейли. Актриса остановила свой выбор на платье-пиджаке, но вместо лаконичного варианта, который в моде в этом сезоне, или строгого фасона, как у других гостей, она выбрала кокетливую модель.
Дополнительный объем в области бедер имел целью создать игривое настроение, но, к сожалению, крой не выгодно подчеркнул фигуру звезды. Сияющий корсет, который должен был бы сделать образ более торжественным, также не оправдал себя.
Модели с четко выделенными чашечками уже давно вышли из моды, а блестящий декор сделал образ менее элегантным, чем мог бы быть.
Похоже, что жена креативного директора Louis Vuitton Фаррелла Уильямса чем-то обидела дизайнера - иначе как объяснить тот факт, что ее заставили выйти в колготках с монограммой бренда да еще и "подарили" к ним сумку? Другого логического объяснения этому образу просто не найти.
Актриса Сабрина Карпентер появилась на красной дорожке тоже в Louis Vuitton. Правда, до нее колготки уже не доехали, так что пришлось ограничиться лишь бордовым боди-смокингом.
Дуа Липа решила появиться на балу в давно устаревшем луке от Chanel, который визуально испортил все впечатление. Зачем - остается загадкой.
Амелия Грей пришла на Met Gala в таком наряде, что даже трудно подобрать слова для комментария - образ просто кричал о модной катастрофе.
Для торжественного мероприятия перед выставкой в Метрополитен-музее спортсменка выбрала ярко-синее платье от Harbison Studio, но, к сожалению, выглядело оно немного перегруженно.
Платье с высоким поясом и юбкой с пупырышками на подоле выглядело тяжеловато, а бантик на талии и длинный шлейф добавили еще больше объема.
Лиф с аппликациями из драгоценных камней был очень ярким, но в целом образ стал немного сложным для восприятия.
Больше всего публику удивил образ Шакиры - в соцсетях сразу начали шутить, что певица, похоже, перепутала Met Gala со своей собственной киньсеаньерой - праздником, который в Латинской Америке символизирует переход девушки во взрослую жизнь. Именно на 15-летие принято надевать столь пышные, почти "зефирные" платья - но точно не на бал Института костюма.
Приянка Чопра решила сделать акцент на гороховый принт - один из самых популярных в этом сезоне. Казалось бы, удачный выбор, ведь ее образ вдохновляли сценические луки Принса. Но замысел не сработал на все сто.
Костюм, который должен был демонстрировать изысканный крой, вместо этого выглядел небрежно из-за собравшихся в ткани складок. А шляпа с гиперболизированными полями скорее отвлекала, чем добавляла стиля.
На Met Gala 2025 Doja Cat, как всегда, выбрала яркий и провокационный образ - боди от Marc Jacobs с полосатым декором из кристаллов, шерстяной курткой с массивными плечами и бархатным боди с принтом оцелота. Образ дополняли фирменные сапоги Kiki на шпильке с пряжками.
Конические чашечки, массивные плечи и увеличенные бедра скорее исказили пропорции, чем создали впечатление художественного образа.
Британский модельер решила продемонстрировать свою любовь к флористическим мотивам во всей красе - ее образ на красной дорожке Met Gala скорее напомнил парад шляпок на Кентуккийском дерби.
Ярко-розовые цветы на босоножках с открытым носком, россыпь фиолетовых бутонов на ногах и бледно-розовая юбка превратили ее в живой букет - правда, немного вне темы вечера.