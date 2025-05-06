Met Gala 2025: 11 худших модных образов бала Института костюма

Деми Мур

Деми Мур в этот раз действительно удивила - актриса появилась на балу в платье от Thom Browne, которое, по задумке дизайнера, должно было напоминать галстук. Но на деле получилось нечто довольно забавное - образ выглядел больше как шутка, чем как модное искусство. Деми Мур (фото: Getty Images)

Холли Бейли

Не очень удачно выбрала свой образ и Холли Бейли. Актриса остановила свой выбор на платье-пиджаке, но вместо лаконичного варианта, который в моде в этом сезоне, или строгого фасона, как у других гостей, она выбрала кокетливую модель.

Дополнительный объем в области бедер имел целью создать игривое настроение, но, к сожалению, крой не выгодно подчеркнул фигуру звезды. Сияющий корсет, который должен был бы сделать образ более торжественным, также не оправдал себя.

Холли Бейли (фото: Getty Images)

Модели с четко выделенными чашечками уже давно вышли из моды, а блестящий декор сделал образ менее элегантным, чем мог бы быть.

Хелен Ласичан

Похоже, что жена креативного директора Louis Vuitton Фаррелла Уильямса чем-то обидела дизайнера - иначе как объяснить тот факт, что ее заставили выйти в колготках с монограммой бренда да еще и "подарили" к ним сумку? Другого логического объяснения этому образу просто не найти. Хелен Ласичан (фото: Getty Images)

Сабрина Карпентер

Актриса Сабрина Карпентер появилась на красной дорожке тоже в Louis Vuitton. Правда, до нее колготки уже не доехали, так что пришлось ограничиться лишь бордовым боди-смокингом. Сабрина Карпентер (фото: Getty Images)

Дуа Липа

Дуа Липа решила появиться на балу в давно устаревшем луке от Chanel, который визуально испортил все впечатление. Зачем - остается загадкой. Дуа Липа (фото: Getty Images)

Амелия Грей

Амелия Грей пришла на Met Gala в таком наряде, что даже трудно подобрать слова для комментария - образ просто кричал о модной катастрофе. Амелия Грей (фото: Getty Images)

Симона Байлз

Для торжественного мероприятия перед выставкой в Метрополитен-музее спортсменка выбрала ярко-синее платье от Harbison Studio, но, к сожалению, выглядело оно немного перегруженно.

Платье с высоким поясом и юбкой с пупырышками на подоле выглядело тяжеловато, а бантик на талии и длинный шлейф добавили еще больше объема. Симона Байлз (фото: Getty Images)

Лиф с аппликациями из драгоценных камней был очень ярким, но в целом образ стал немного сложным для восприятия.

Шакира

Больше всего публику удивил образ Шакиры - в соцсетях сразу начали шутить, что певица, похоже, перепутала Met Gala со своей собственной киньсеаньерой - праздником, который в Латинской Америке символизирует переход девушки во взрослую жизнь. Именно на 15-летие принято надевать столь пышные, почти "зефирные" платья - но точно не на бал Института костюма. Симона Байлз (фото: Getty Images)

Приянка Чопра

Приянка Чопра решила сделать акцент на гороховый принт - один из самых популярных в этом сезоне. Казалось бы, удачный выбор, ведь ее образ вдохновляли сценические луки Принса. Но замысел не сработал на все сто. Приянка Чопра (фото: Getty Images)

Костюм, который должен был демонстрировать изысканный крой, вместо этого выглядел небрежно из-за собравшихся в ткани складок. А шляпа с гиперболизированными полями скорее отвлекала, чем добавляла стиля.

Doja Cat

На Met Gala 2025 Doja Cat, как всегда, выбрала яркий и провокационный образ - боди от Marc Jacobs с полосатым декором из кристаллов, шерстяной курткой с массивными плечами и бархатным боди с принтом оцелота. Образ дополняли фирменные сапоги Kiki на шпильке с пряжками. Doja Cat (фото: Getty Images)

Конические чашечки, массивные плечи и увеличенные бедра скорее исказили пропорции, чем создали впечатление художественного образа.

Джессика Кайл

Британский модельер решила продемонстрировать свою любовь к флористическим мотивам во всей красе - ее образ на красной дорожке Met Gala скорее напомнил парад шляпок на Кентуккийском дерби. Джессика Кайл (фото: Getty Images)

Ярко-розовые цветы на босоножках с открытым носком, россыпь фиолетовых бутонов на ногах и бледно-розовая юбка превратили ее в живой букет - правда, немного вне темы вечера.