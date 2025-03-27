Слава з гірким кінцем: 5 акторів, які проведуть решту життя у в'язниці

Слава, гроші та тисячі шанувальників не завжди гарантують щасливий фінал. Деякі знаменитості пройшли шлях від яскравого світла софітів до похмурих тюремних стін, опинившись у центрі гучних скандалів і жахливих злочинів.

У цьому матеріалі РБК-Україна (проект Styler) про п’ятьох відомих акторів, які ніколи не зможуть вийти на свободу.

Денні Мастерсон

48-річний Денні Мастерсон, якого багато хто пам’ятає за ролями у фільмі "Завжди кажи "Так“ із Джимом Керрі, а також у серіалах "Чуваки на роботі" та "Ранчо", став фігурантом одного з найгучніших судових процесів у Голлівуді за останні роки.

У 2023 році суд визнав його винним у насильстві над двома жінками, яке сталося ще на початку 2000-х, і засудив до тюремного ув’язнення на строк від 30 років до довічного. Кадр з серіалу "Ранчо"

Звинувачення проти актора набули розголосу на хвилі руху #MeToo, що розпочався у 2017 році, коли жінки масово почали розповідати про домагання в індустрії розваг. Це призвело до серйозних наслідків для багатьох знаменитостей: дехто втратив кар’єру, а дехто опинився за ґратами.

Додатковий резонанс спричинив і зв’язок Мастерсона з Церквою саєнтології. Постраждалі заявляли, що організація намагалася приховати злочини актора та тиснула на жертв.

Колись популярний актор тепер назавжди втратив свою зіркову репутацію. До того ж, вирок передбачає можливість дострокового звільнення лише після 25 років ув’язнення, але є висока ймовірність, що він проведе за ґратами все життя.

Майкл Джейс

Майкл Джейс був відомим актором у 90-х і 2000-х роках. Він з'являвся в культових телесеріалах, таких як "Зоряний шлях: Глибокий космос 9", та у відомих фільмах, зокрема "Форрест Гамп" і "Ночі в стилі бугі". Окрім цього, він навіть зіграв легендарного баскетболіста Майкла Джордана в телевізійному фільмі.

Найбільший успіх прийшов до Джейса у 2002 році, коли він зіграв офіцера Джуліана Лоу в популярному серіалі "Щит". Саме ця роль принесла йому широку впізнаваність, оскільки проєкт був надзвичайно успішним і п'ять разів номінувався на престижну премію "Еммі" - телевізійний еквівалент "Оскара". Кадр з серіалу "Щит"

Втім, кар'єра актора почала згасати. Відсутність ролей призвела до фінансових труднощів, що тільки погіршило його стосунки з дружиною Ейпріл Джейс. Сварки у сім’ї тривали роками, але все досягло кульмінації у 2014 році. Тоді, у пориві гніву, Майкл Джейс на очах у синів yбив свою дружину після того, як вона повідомила про намір розлучитися.

У 53 роки актор отримав 40-річний термін ув'язнення, що фактично означає, що він навряд чи вийде на свободу. Хоча теоретично є можливість звільнення у 93 роки, його хронічні проблеми зі здоров'ям, зокрема із серцем, роблять цей сценарій малоймовірним.

Джо Сон

Джо Сон - колишній корейський боєць змішаних єдиноборств, який завершив кар'єру з рекордом у нуль перемог і чотири поразки. Окрім цього, він був актором, найбільш відомим своєю роллю в культовій комедії "Остін Пауерс: Міжнародна людина-загадка". Проте його життя поза екраном перетворилося на справжню драму. Кадр з фільму "Остін Пауерс: Людина-загадка міжнародного масштабу"

У 2011 році Джо Сона визнали винним у викраденні, побитті та багаторазовому насильстві над жінкою, що сталося ще в 1990 році. Суд засудив його до довічного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення.

Однак на цьому історія не завершилася. Перебуваючи у в'язниці, Сон вступив у конфлікт зі своїм співкамерником, що призвело до його смерті. За цей злочин він отримав додаткові 27 років ув'язнення на додачу до довічного терміну.

Раян Грентем

Райан Грентем - канадський актор, відомий глядачам за ролями у фільмах "Воображаріум доктора Парнаса", "Щоденник слабака", а також у кількох епізодах серіалів "Надприродне" та "Рівердейл".

Але за лаштунками його життя було далеко не таким успішним. Через серйозні психічні розлади у 2020 році Грентем скоїв жахливий злочин - yбив власну матір. Після цього він планував замах на прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Актор завантажив у свій автомобіль зброю та вирушив у дорогу, але вже наступного дня був затриманий правоохоронцями. Кадр з серіалу "Рівердейл"

У вересні 2022 року 26-річного Грентема засудили до довічного ув'язнення.

Гарві Вайнштейн

Гарві Вайнштейн - ще одне гучне ім'я, що стало символом падіння голлівудської еліти в епоху руху #MeToo. Як впливовий продюсер, він стояв за створенням компанії Miramax Films та був причетний до виробництва культових фільмів, таких як "Кримінальне чтиво", "Володар перснів", "Закоханий Шекспір" та багатьох інших.

Окрім продюсерської діяльності, Вайнштейн неодноразово з’являвся на екранах у невеликих ролях - його можна побачити в епізодах створених ним фільмів, а також у стрічці "Гори, Голлівуд, гори", де він зіграв персонажа, на ім'я Сем Ріццо, що дозволяє віднести його й до категорії акторів. Гарві Вайнштейн (фото: Вікіпедія)

У 2017 році проти Вайнштейна було подано позови від шести жінок, що призвело до його засудження на 23 роки ув'язнення. Однак на цьому його проблеми не закінчилися - у 2022 році він отримав додатковий 16-річний термін за злочини, вчинені в Лос-Анджелесі.

Обвинувачення лунали від десятків жінок, серед яких були й відомі акторки, які стверджували, що продюсер змушував їх до інтимних зв’язків під загрозою втрати кар'єри. Цей скандал став одним із головних каталізаторів глобального руху #MeToo.

Нині Харві Вайнштейну 72 роки, і з огляду на його вироки, він, найімовірніше, вже ніколи не вийде на свободу.

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