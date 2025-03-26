6 сучасних фільмів жахів для тих, хто хоче полоскотати собі нерви

Неочікувані повороти, моторошна атмосфера та заряд адреналіну гарантовано! Ділимося добіркою новеньких фільмів жахів, які полоскочуть ваші нерви. Вони тримають у напрузі до останньої хвилини.

Жага до життя

Переживаючи депресію через втрату сина, Айріс вирішує направитися до місця трагедії. Вона має намір покласти край своїм стражданням. Проте на краю скелі її зупиняє незнайомець. Спочатку він здається доброзичливим, проте згодом виявляє свою справжню суть. Так Айріс вступає в напружену гонитву за своє життя.

Вовкулака

Блейк, який переживає кризу в шлюбі з Шарлоттою, отримує несподівану звістку про смерть батька. Разом з дружиною він вирушає оглянути успадкований маєток. Проте на шляху на них нападає таємнича істота. Раптом з чоловіком починають відбуватися зміни: його почуття загострюються, з'являються спалахи люті, а розум затуманюється. Жінка змушена боротися не лише за своє життя, а й за душу чоловіка. Чи зможе вона врятуватися від Вовкулаки та звільнити свого коханого від прокляття?

Не говори зі злом

Молода сім'я приїздить в заміський будинок до новоспечених друзів, де опиняються у вирі маніпуляцій і таємниць. Приязні та гостинні нові знайомі починають проявляти свою справжню сутність. Коли маски спадають остаточно, родина опиняється на межі виживання. Чи зможуть вони розкрити усі секрети та вибратися живими?

Спасіння

Мати-одиначка Ебоні намагається подолати життєві труднощі, забезпечуючи своїх трьох дітей. Проте найгірше починається, коли в будинку відбуваються незрозумілі явища, а контроль над дітлахами бере зла сила. І поки соцслужба намагається втрутитися, вважаючи жінку поганою матір'ю, Ебоні вступає у боротьбу з надприродним злом.

Пункт призначення: Родове прокляття

Новинка 2025 року, яка вийде на екрани вже 15 травня. Життя студентки Стефані кардинально змінюється, коли її починають турбувати кошмарні сни. Дівчина бачить один і той самий розвиток подій. З часом вона усвідомлює: на її родину полює Смерть! Чи вдасться їй розірвати родове прокляття та врятувати рідних?

Ущелина

Фантастичний трилер з елементами хорору розповідає про двох оперативників, яких направляють слідкувати за містичною ущелиною, яка прихована від людського ока. Між героями виникає зв'язок, проте загроза поширення невідомого зла стає на заваді їхньому возз'єднанню.

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