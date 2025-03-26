"З приходом осені": чому варто подивитись новий детектив Франсуа Озона

Французький режисер Франсуа Озон повертається з новим детективом "З приходом осені", який вийде в український прокат 27 березня. Це стрічка, що поєднує сімейну драму, тонку іронію та напружену інтригу. Якщо ви цінуєте атмосферні детективи, несподівані сюжетні повороти та вишуканий європейський кінематограф - цей фільм точно для вас.

Сюжет, що затягує з перших хвилин

Події розгортаються в мальовничому бургундському селищі, куди головна героїня приїжджає на осінні канікули до своєї матері Мішель. Але родинні зустрічі не завжди приносять тепло: між жінками накопичилися старі образи, які ось-ось готові вибухнути. Ситуація загострюється, коли Мішель пригощає доньку стравою з отруйними грибами. Це нещасний випадок чи спроба вбивства? Поліція починає розслідування, а разом з цим спливають глибоко приховані таємниці родини.

Режисер, якому можна довіряти

Франсуа Озон - один із найвідоміших французьких режисерів сучасності. Його фільми неодноразово брали участь у престижних фестивалях, включаючи Каннський, Берлінський та Венеційський. Глядачам він відомий за такими стрічками, як "8 жінок" та "Басейн". У новому фільмі режисер майстерно балансує між детективною історією та чорною комедією, створюючи унікальну атмосферу напруження та абсурду.



Кадр з фільму "З приходом осені"

Вражаючий акторський склад

Головну роль у фільмі виконала Елен Венсан, яка в свої 80 років продовжує дивувати глядачів глибокими та виразними образами. Її партнерами по знімальному майданчику стали відомі французькі актори Жозіан Баласко, Людівін Саньє та П'єр Лоттен. Разом вони створюють яскраву палітру персонажів, у яких легко впізнати живих людей з їхніми недосконалостями, секретами та внутрішніми конфліктами.



Кадр з фільму "З приходом осені"

Атмосфера, що зачаровує

Оператор Жером Альмерас майстерно передає атмосферу осіннього французького селища, сповненого затишку, але й прихованої загрози. Візуальний стиль фільму підсилює напругу, підкреслюючи як красу природи, так і тривожний підтекст подій, що розгортаються.



Кадр з фільму "З приходом осені"

Визнання критиків

Фільм "З приходом осені" отримав високу оцінку на міжнародних фестивалях. На кінофестивалі в Сан-Себастьяні він був відзначений призом журі за найкращий сценарій і "Срібною мушлею" за найкращу чоловічу роль другого плану. Критики також залишилися у захваті: The Hollywood Reporter називає стрічку "ідеально зрежисованою інтригою, що спонукає до палких дискусій", Sensacine зазначає, що фільм "захоплює з перших хвилин і тримає в напрузі до самого кінця", а Fotogramas називає стрічку "абсолютно унікальною чорною комедією, у якій є злочини, а також чимало абсурду і дрібка зворушливого безумства".



Кадр з фільму "З приходом осені"

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