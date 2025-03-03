Меркурій поверне радість 5 знакам Зодіаку. Астролог назвала список головних щасливчиків

3 березня Меркурій здійснить інгресію в знак Овна. І це може стати початком позитивного періоду в житті представників 5 знаків Зодіаку.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, кому можна чекати на позитивні зміни в період Меркурія.
3 березня Меркурій, планета планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, здійснює інгресію до знаку Овна, залишаючи несприятливий для себе знак Риб.
Меркурій буде перебувати у першому знаку Зодіаку до 30 березня. А потім, у своєму ретроградному русі, він знову повернеться до Риб.
Уважними з дією цієї планети у період з 3 березня до 30 березня треба бути:
Позитивний вплив у цей час відчують представники таких знаків Зодіаку:
Найбільше пощастить тим, хто працює у сфері підприємництва, журналістики, блогерства, аналітики, математичних розрахунків, подорожей, професійного спорту.
"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з переговорами, укладанням договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі - техніки або автомобілів, відрядженнями та подорожами, складанням іспитів, проведенням великих платежів", - пояснила Соловйова.
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