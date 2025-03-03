Меркурий вернет радость 5 знакам Зодиака. Астролог назвала список главных счастливчиков

3 марта Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, совершает ингрессию в знак Овна, покидая неблагоприятный для себя знак Рыб.

Меркурий будет находиться в первом знаке Зодиака до 30 марта. А затем, в своем ретроградном движении, он снова вернется в Рыбы.

Внимательными с действием этой планеты в период с 3 марта по 30 марта надо быть:

Ракам (которые родились с 21 июня по 1 июля)

Весам (которые родились с 22 сентября по 2 октября)

Козерогам (которые родились с 21 по 31 декабря).

Позитивное влияние в это время ощутят представители таких знаков Зодиака:

Овны (которые родились с 20 до 30 марта)

Стрельцы (которые родились с 22 ноября по 1 декабря)

Львы (которые родились с 22 июля по 2 августа)

Близнецы (которые родились с 20 до 31 мая)

Водолеи (которые родились с 20 до 29 января).

Больше всего повезет тем, кто работает в сфере предпринимательства, журналистики, блогерства, аналитики, математических расчетов, путешествий, профессионального спорта.

"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с переговорами, заключением договоров, оформлением документов, ценными приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, командировками и путешествиями, сдачей экзаменов, проведением крупных платежей", - пояснила Соловьева.

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