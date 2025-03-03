Меркурий вернет радость 5 знакам Зодиака. Астролог назвала список главных счастливчиков

3 марта Меркурий совершит ингрессию в знак Овна. И это может стать началом позитивного периода в жизни представителей 5 знаков Зодиака.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, кому можно ждать позитивных перемен в период Меркурия.
3 марта Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, совершает ингрессию в знак Овна, покидая неблагоприятный для себя знак Рыб.
Меркурий будет находиться в первом знаке Зодиака до 30 марта. А затем, в своем ретроградном движении, он снова вернется в Рыбы.
Внимательными с действием этой планеты в период с 3 марта по 30 марта надо быть:
Позитивное влияние в это время ощутят представители таких знаков Зодиака:
Больше всего повезет тем, кто работает в сфере предпринимательства, журналистики, блогерства, аналитики, математических расчетов, путешествий, профессионального спорта.
"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с переговорами, заключением договоров, оформлением документов, ценными приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, командировками и путешествиями, сдачей экзаменов, проведением крупных платежей", - пояснила Соловьева.
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