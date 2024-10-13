Меркурій накриє хвилею позитива п'ять знаків Зодіаку. Астролог назвала головних щасливчиків

13 жовтня Меркурій опиниться у Скорпіоні. У цій позиції він буде знаходитися аж до листопада. І саме через це представники п'яти знаків Зодіаку можуть отримати приємні сюрпризи.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, кому чекати на подарунки від Меркурія.

13-го жовтня Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, здійснює інгресію до знаку Скорпіону️.

Він буде перебувати у восьмому знаку Зодіаку до 2 листопада 2024 року. Це - нейтральне положення для найменшої планети Сонячної системи.

Позитивний вплив у період з 13 жовтня до 2 листопада відчують представники таких знаків Зодіаку:

Скорпіон

Риби

Рак

Козерог

Діва.

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

Тільцям

Левам

Водоліям.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з важливими переговорами, укладанням нових договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, важливими відрядженнями та подорожами, складанням іспитів, проведенням великих платежів", - пояснила астролог.

"У цей період можуть перейти у практичну площину активності, пов’язані з ризиками, небезпеками, трансформаціями, фінансами", - додала вона.