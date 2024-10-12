ua en ru
Сб, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мрії трьох знаків Зодіаку здійсняться вже в неділю. Карти Таро обіцяють їм особливий день

Субота 12 жовтня 2024 21:11
UA EN RU
Мрії трьох знаків Зодіаку здійсняться вже в неділю. Карти Таро обіцяють їм особливий день Яким знакам Зодіаку посміхнеться успіх (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

13 жовтня, вже цієї неділі, представникам трьох знаків Зодіаку дуже пощастить. Їхні мрії почнуть збуватися, день наповниться щастям.

У яких знаків Зодіаку розпочнеться новий етап, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Tarot.

Риби

Цієї неділі обов'язково подумайте, що для вас дійсно важливо. Не варто жертвувати собою, а якщо хтось спробує скористатися вашою добротою - не ковтайте образи.

Карти Таро обіцяють вам особливий день. Ви зможете самостійно втілити у життя свої мрії, починайте зривати з неба зірки. Все здійсниться, важливо лише дуже цього захотіти.

Скорпіон

13 жовтня вам варто довіритись долі. Не намагайтеся брати на себе забагато, дозвольте подіям розвиватися саме в тому ритмі, в якому ви їх бачите зараз.

Карти Таро обіцяють вам гарні новини. Ви дізнаєтесь, що хтось з ваших близьких вирішив зробити вам сюрприз. Він буде дуже приємним і дозволить здійснити вашу мрію. Обов'язково цінуйте те, що для вас роблять люди.

Телець

У цей день ви можете нарешті вирішити проблему, яка приносила вам неприємності. Попрощайтеся з невдачами, не тримайтеся за погані спогади. Час створювати нові, щасливі та радісні.

Окрім цього, у неділю ви зможете насолодитися компанією приємних вам людей. Не думайте про роботу та просто насолоджуйтесь життям.

До речі, ми розповідали, яким знакам Зодіаку пощастить вже до кінця року.

Крім цього, раніше було названо знаки Зодіаку з максимальною несумісністю.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогія Гороскоп Астрологія
NEWS
Зеленський назвав результати візитів до чотирьох столиць Європи
Зеленський назвав результати візитів до чотирьох столиць Європи