Меркурий накроет волной позитива пять знаков Зодиака. Астролог назвала главных счастливчиков

13 октября Меркурий окажется в Скорпионе. В этой позиции он будет находиться до ноября. И именно поэтому представители пяти знаков Зодиака могут получить приятные сюрпризы.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, кому ждать подарки от Меркурия.

13 октября Меркурий, планета общения, средств коммуникаций, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, осуществляет ингрессию к знаку Скорпиона.

Он будет находиться в восьмом знаке Зодиака до 2 ноября 2024 года. Это - нейтральное положение для самой маленькой планеты Солнечной системы.

Позитивное влияние в период с 13 октября по 2 ноября ощутят представители следующих знаков Зодиака:

Скорпион

Рыбы

Рак

Козерог

Дева.

Внимательными с действием этой планеты в этот период следует быть:

Тельцам

Львам

Водолеям.

"В первую очередь изменения могут затронуть процессы, связанные с важными переговорами, заключением новых договоров, оформлением документов, ценными приобретениями, важными командировками и путешествиями, сдачей экзаменов, проведением больших платежей", - пояснила астролог.

"В этот период могут перейти в практическую плоскость активности, связанные с рисками, опасностями, трансформациями, финансами", - добавила она.