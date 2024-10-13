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Меркурий накроет волной позитива пять знаков Зодиака. Астролог назвала главных счастливчиков

Воскресенье 13 октября 2024 06:24
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Меркурий накроет волной позитива пять знаков Зодиака. Астролог назвала главных счастливчиков Каким знакам Зодиака ждать чуда (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

13 октября Меркурий окажется в Скорпионе. В этой позиции он будет находиться до ноября. И именно поэтому представители пяти знаков Зодиака могут получить приятные сюрпризы.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, кому ждать подарки от Меркурия.

13 октября Меркурий, планета общения, средств коммуникаций, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, осуществляет ингрессию к знаку Скорпиона.

Он будет находиться в восьмом знаке Зодиака до 2 ноября 2024 года. Это - нейтральное положение для самой маленькой планеты Солнечной системы.

Позитивное влияние в период с 13 октября по 2 ноября ощутят представители следующих знаков Зодиака:

  • Скорпион
  • Рыбы
  • Рак
  • Козерог
  • Дева.

Внимательными с действием этой планеты в этот период следует быть:

  • Тельцам
  • Львам
  • Водолеям.

"В первую очередь изменения могут затронуть процессы, связанные с важными переговорами, заключением новых договоров, оформлением документов, ценными приобретениями, важными командировками и путешествиями, сдачей экзаменов, проведением больших платежей", - пояснила астролог.

"В этот период могут перейти в практическую плоскость активности, связанные с рисками, опасностями, трансформациями, финансами", - добавила она.

Напомним, ранее мы рассказывали, у кого исполнятся мечты уже 13 октября.

Кроме того, недавно стало известно, что Вселенная удивит чудесами лишь три знака Зодиака.

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