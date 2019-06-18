Меркель во время встречи с Зеленским стало плохо: появились подробности (видео)

В социальных сетях предположили, что видео с Меркель и Зеленским - фейк
Канцлеру Германии Ангеле Меркель внезапно стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В сети появилось видео, на котором Ангелу Меркель сильно трясет во время того, как играют гимны двух стран. Она сжимает и разжимает руки и создается впечатление, что с трудом стоит на ногах. Президент Украины при этом невозмутимо стоит рядом.
Немного позже, во время общения с журналистами, Ангела Меркель объяснила, что скорее всего у нее было обезвоживание. Она заверила, что сейчас с ней уже все в порядке.
"С тех пор я выпила минимум три стакана воды. Очевидно, что именно это мне было нужно. Сейчас я чувствую себя хорошо", - заверила канцлер Германии.
Однако пользователи Twitter заподозрили, что видео инцидента не настоящее и было специально сфабриковано. Они отметили, что на заднем плане объекты слишком быстро двигаются.
Скриншот комментариев (twitter.com/dw_politics)
Другие пользователи считают, что виной всему высокая температура воздуха, которая в последние дни в Германии намного выше 30 градусов тепла и именно поэтому Ангеле Меркель могло стать нехорошо.
Скриншот комментариев (twitter.com/dw_politics)
Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленская покорила сеть образом на встрече с Бриджит Макрон.
А также рассказывали о том, что стало известно, от каких фильмов и сериалов кайфует президент Украины Владимир Зеленский.