Первая леди мира: Зеленская покорила сеть образом на встрече с Бриджит Макрон

Елена Зеленская и Бриджит Макрон – как выглядели первые леди на встрече (коллаж РБК-Украина)

Елена Зеленская привлекла внимание общественности положением рук на фотографиях

Елена Зеленская и Бриджит Макрон встретились 17 июня во время официального визита Президента Украины во Францию. Первые леди обсудили будущие проекты, а также обменялись опытом в организации различных программ. Об этом сообщили пресс-служба команды Владимира Зеленского и сама Елена Зеленская на официальной странице в Instagram.

"Очень рада сопровождать мужа во время официальных визитов во Францию и Германию. Наша первая остановка - Париж. И моя первая встреча с женой Президента Франции Брижит Макрон. Спасибо невероятной Первой леди Франции за дружескую беседу, теплую атмосферу и советы, которыми она поделилась", - написала Елена Зеленская на официальной странице в сети.

Елена Зеленская и Бриджит Макрон – как выглядели первые леди на встрече (скриншот: instagram.com/olenazelenska_official)

Елена Зеленская и Бриджит Макрон – как выглядели первые леди на встрече (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

В комментариях к публикации многие похвалили стиль и внешний вид первой леди Украины, некоторые заметили странное положение рук на снимках:

Очень элегантный, стильный образ! На уровне! Гордимся.

Горжусь такой первой леди! И такой страной! З Україною в серці!

Лучшая первая леди за всю историю независимой Украины!!!

Елена, Вы прекрасно выглядите!

Что с руками??? Вы боитесь Бриджит? Нервничаете?

Елена Зеленская и Бриджит Макрон – как выглядели первые леди на встрече (скриншоты: instagram.com/olenazelenska_official)

В пресс-службе команды Владимира Зеленского в Telegram рассказали, какие вопросы обсуждали первые леди.

"Госпожа Зеленская рассказала о своих задумках о будущих проектах, над которыми планирует работать в Украине. Первая леди Франции же поделилась собственным опытом организации различных программ, основное внимание которых сосредоточено на образовании и здравоохранении, в вопросах, связанных с детьми и подростками", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что ранее Зеленский отменил указы Порошенко по Высшему совету правосудия.

Ранее мы писали, что Елена Зеленская блистает в Брюсселе в стильном классическом образе.