Любимые фильмы и сериалы Зеленского: от чего кайфует президент

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский является настоящим фанатом некоторых киношедевров. Каких именно - читайте в материале Styler

Владимир Зеленский до того, как стал президентом Украины, был настоящим киноманом. Конечно же, до вступления на самую высокую должность в стране, у тогда еще лидера студии "Квартал 95" было больше свободного времени для просмотра фильмов и сериалов. Сейчас гарант, с учетом своего рабочего графика, вряд ли может позволить себе посмотреть несколько серий любимого сериала или киносагу "Крестный отец", от которой Владимир Александрович без ума. Какие фильмы и сериалы с огромным удовольствием смотрел Зеленский? Читайте в нашем материале.

Крестный отец

Владимир Зеленский не раз в интервью признавался, что "Крестный отец" Фрэнсиса Форда Копполы - самый любимый его фильм. Эта лента впечатляет президента Украины неотразимой игрой крутейших актеры и сценарием. Владимиру Александровичу нравится, что повествование в этой картине плавное, неспешное, что для современного кино огромная редкость.

Трейлер фильма "Крестный отец"

Человек дождя

Оскароносная картина Барри Левинсона, в которой повествуется история страдающего савантизмом Рэймонда и его циничного брата Чарльза Бэббита, также в свое время поразила Зеленского. Игра Дастина Хоффмана и Тома Круза не оставила равнодушным Владимира Александровича и заставила его несколько раз пересмотреть "Человека дождя".

Трейлер фильма "Человек дождя"

Однажды в Америке

Гангстерский фильм Серджо Леоне, вышедший на экраны в 1984 году и частично основанный на автобиографическом произведении Гарри Грэя, стабильно входит не только в топ-100 лучших фильмов всех времен, но и занимает лидирующие позиции в личном рейтинге президента Украины.

Трейлер фильма "Однажды в Америке"

Пролетая над гнездом кукушки

Экранизация популярного романа Кена Кизи от Милоша Формана также прочно поселилась в топе любимых фильмов Зеленского. Интересно, что говоря о книгах, которые больше всего ему понравились, Владимир Александрович не называл произведений Кизи. Наверное, фильм ему нравится больше, чем книга.

Трейлер фильма "Пролетая над гнездом кукушки"

Игра престолов

Это один из тех сериалов, выхода каждой серии которого Зеленский ждал с нетерпением. Интересно, досмотрел ли президент последний сезон одного из самых популярных сериалов всех времен, и понравился ли он ему?

Кстати, несколько лет назад Зеленский и "95 квартал" даже сняли свою версию "Игры престолов".

"Игра престолов" от "Квартала 95" (фото: пресс-служба студии "Квартал 95")

Карточный домик

В свое время Зеленский говорил, что ему очень нравится этот сериал в жанре политического триллера. Кто знает, возможно, из этого проекта Бо Уиллимона нынешний гарант подчерпнул для себя что-то перед походом в политику?..

Трейлер сериала "Карточный домик"

Кроме того, в различных интервью Зеленский говорил, что ему понравились: "Мистер Мерседес" (детективный сериал по роману Стивена Кинга), "Хэппи" (американская комедийная драма), "Родина" (сериал в жанре психологического триллера ) и историческая драма "Викинги".

Напомним, недавно мы рассказывали вам о вредных привычках президента Владимира Зеленского. Оказывается, что президент курил более 20 лет и пил по 14 чашек кофе в день.

Также Styler сообщал, что Владимир Александрович очень любит мясо, овощные салаты, но ненавидит ужинать в одиночку.

Ранее мы писали о том, как менялся образ Зеленского до и после выборов президента Украины.