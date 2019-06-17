Музыкальное обращение к Зеленскому "порвало" сеть: с юмором и в точку

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимиру Зеленскому посвятили забавную песню

Владимир Зеленский стал героем веселой песни. Забавное музыкальное обращение к президенту Украины записал известный блогер, журналист, фронтмен группы NRavitsa Planet Иван Марунич. Свой видеоролик, который уже “порвал” социальные сети, он подписал так: "Терміново! Звернення до Президента України Зеленського В.О".

Для обращения Иван переделал популярную композицию группы MACHETE “Нежность“.

Иван Марунич записал музыкальное обращение к Зеленскому

Текст музыкального обращения к Владимиру Зеленскому:

Когда увидел тебя первый раз, этот смех,

Я сразу вспомнил наших всех,

Все эфиры "Квартала", съемки "Рассмеши комика"

Но месяц назад ты ушел из родного домика.

Мы начинали мечтать, наш путь к успеху,

Женя Кошевой вместо тебя ведущий теперь "Квартала" и "Лиги смеха",

Но чего-то не хватает, твоего голоса, похоже,

Я сейчас говорю, вспоминаю, а у меня мурашки по коже…

При твоем правлении реформы уже реально ощутимы,

При тебе даже заиграла, наконец-то, сборная Украины,

Но и этого тебе показалась мало, и ты добавил немножко –

И в футбол теперь заиграла еще и молодежка.

Я стою на сцене, теперь я главный в "Квартале",

Так было и раньше, просто все не замечали,

Но ставки повышаются, этому все рады,

Прикиньте, даже Юзик идет в депутаты…

Ай, больно, ай…

Дай мне должность.

20 июня я пойду на концерт группы MACHETE,

Буду смотреть выступление, а про себя думать: "Вова, где ты?"

Пока я на концерте в Зеленом театре ловлю вибрации,

Ты сидишь и работаешь в своей администрации.

Если ты дашь мне шанс, я приму его с открытым сердцем,

И, наверное, создам еще одно министерство -

Министерство добра и счастья, его нам так не хватает,

Ведь, как говорит Олег Винник, много счастья не бывает.

Я порешаю все быстро, возьму замом Степу,

Я буду министром, а он вместо меня будет ходить на работу,

И мы будем неустанно издавать указы днем и ночью,

Мы обязуем всех быть счастливыми – хочешь ты этого или не хочешь.

Я недавно вот посмотрел про Чернобыль сериал,

И знаешь, я понял то, чего раньше не замечал,

Вне зависимости от обстоятельств, мы должны с тобой оставаться в связке сильной:

Я навеки твой Легасов, ты навеки мой Щербина.

Дай, дай мне дай...

Дай мне должность…

“Станом на червень 2019 року близько 5000 українських гумористів та музикантів не пішли в політику… Бережіть їх…“ - добавил в конце обращения Иван.

Пользователи соцсетей активно комментируют видео и в очередной раз восхищаются талантом Марунича.

Посмеялась от души

Божественно!

Іване... Це прекрасно! Ну і Ярослав Малий теж, бляха, хорош на приспівах.

Молодец! С юмором и в точку. Мне нравится.

Ваня, ты переплюнул "Охрана, отмєна"

Це геніально. Коли можна взяти автограф?

Прослезилась. Куда там Эминему…

Скриншот комментариев (facebook.com/ivan.marunych)

Скриншот комментариев (facebook.com/ivan.marunych)

Отметим, что лайк под видеообращением поставила и первая леди Елена Зеленская. А вот реакции от Владимира Александровича пока что не последовало.

Скриншот (facebook.com/ivan.marunych)

Напомним, ранее мы писали о том, что близкая подруга Зеленского прокомментировала его уход в политику.

А также рассказывали о том, что Зеленский передумал ездить на работу на велосипеде.