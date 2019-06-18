Меркель під час зустрічі з Зеленським стало погано: з'явилися подробиці (відео)

Канцлеру Німеччини Ангелі Меркель раптово стало погано під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. У мережі з'явилося відео, на якому Ангелу Меркель сильно трясе під час того, як грають гімни двох країн. Вона стискає і розтискає руки і створюється враження, що насилу стоїть на ногах. Президент України при цьому незворушно стоїть поруч.

German Chancellor Angela Merkel says she is very well" again after drinking three glasses of water.



Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 градусів celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7 — DW Politics (@dw_politics) 18 червня 2019 р.

Трохи пізніше, під час спілкування з журналістами, Ангела Меркель пояснила, що швидше за все у неї було зневоднення. Вона запевнила, що зараз з нею вже все гаразд.

Having double-checked our source material — and from multiple angles — we can assure the skeptics among us: Merkel's shaking is real.



And here's what the chancellor herself had to say about it pic.twitter.com/4gDboTDlAu — DW Politics (@dw_politics) 18 червня 2019 р.

"З того часу я випила мінімум три склянки води. Очевидно, що саме це мені було потрібно. Зараз я поччуваю себе добре", - запевнила канцлер Німеччини.

Однак користувачі Twitter запідозрили, що відео інциденту не справжнє і було спеціально сфабриковано. Вони відзначили, що на задньому плані об'єкти занадто швидко рухаються.

Виглядає фальшиво. Люди на задньому плані рухаються дуже швидко.

Відео відтворюється занадто швидко. Дешевий трюк.

Це фейк.

Скріншот коментарів (twitter.com/dw_politics)

Інші користувачі вважають, що виною всьому висока температура повітря, яка в останні дні в Німеччині набагато вище 30 градусів тепла і саме тому Ангелі Меркель могло стати недобре.

30 градусів за Цельсієм можуть бути незручними для деяких людей. Особливо, якщо вони вже втомилися або мали важкий графік. Сподіваюся, вона в порядку.

Це може бути незначне харчове отруєння. Кажу з досвіду.

Сьогодні дуже жарко.

Скріншот коментарів (twitter.com/dw_politics)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленська підкорила мережу образом на зустрічі з Бриджіт Макрон.

А також розповідали про те, що стало відомо, від яких фільмів і серіалів кайфує президент України Володимир Зеленський.