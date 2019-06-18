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Меркель під час зустрічі з Зеленським стало погано: з'явилися подробиці (відео)


У соціальних мережах припустили, що відео з Меркель і Зеленським - фейк

Канцлеру Німеччини Ангелі Меркель раптово стало погано під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. У мережі з'явилося відео, на якому Ангелу Меркель сильно трясе під час того, як грають гімни двох країн. Вона стискає і розтискає руки і створюється враження, що насилу стоїть на ногах. Президент України при цьому незворушно стоїть поруч.

Трохи пізніше, під час спілкування з журналістами, Ангела Меркель пояснила, що швидше за все у неї було зневоднення. Вона запевнила, що зараз з нею вже все гаразд.

"З того часу я випила мінімум три склянки води. Очевидно, що саме це мені було потрібно. Зараз я поччуваю себе добре", - запевнила канцлер Німеччини.

Однак користувачі Twitter запідозрили, що відео інциденту не справжнє і було спеціально сфабриковано. Вони відзначили, що на задньому плані об'єкти занадто швидко рухаються.

  • Виглядає фальшиво. Люди на задньому плані рухаються дуже швидко.
  • Відео відтворюється занадто швидко. Дешевий трюк.
  • Це фейк.

Скріншот коментарів (twitter.com/dw_politics)

Інші користувачі вважають, що виною всьому висока температура повітря, яка в останні дні в Німеччині набагато вище 30 градусів тепла і саме тому Ангелі Меркель могло стати недобре.

  • 30 градусів за Цельсієм можуть бути незручними для деяких людей. Особливо, якщо вони вже втомилися або мали важкий графік. Сподіваюся, вона в порядку.
  • Це може бути незначне харчове отруєння. Кажу з досвіду.
  • Сьогодні дуже жарко.

Скріншот коментарів (twitter.com/dw_politics)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленська підкорила мережу образом на зустрічі з Бриджіт Макрон.

А також розповідали про те, що стало відомо, від яких фільмів і серіалів кайфує президент України Володимир Зеленський.

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