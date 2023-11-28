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У мережі з'явилося нове фото Олега Винника: як зараз виглядає співак

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya/media)
Автор: Іванна Пашкевич

У мережі з'явилося нове фото українського співака Олега Винника, який від початку повномасштабної війни лікується у Німеччині.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт офіційної представниці артиста Валерії Барон.

Як зараз виглядає Олег Винник

Виконавець зустрівся у Німеччині з українськими волонтерами.

Він передав їм ліжка, матраци, одяг і взуття, які зараз особливо необхідні нашим захисникам на передовій.

Олег Винник з волонтерами (фото: facebook.com/groups/vovchytsya/media)

"До Олега Винника прибули волонтери з благодійного фонду "Буцькі Ангели". Він допоміг їм із пошуком та підготовкою автомобіля для бійця на передову. А також передав благодійну допомогу - ліжка, матраци, одяг і взуття, які зібрали в Німеччині. Наближаємо перемогу разом", - написала Барон.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну артист виїхав до Німеччини.

Згодом співак зізнався, що змусили його це зробити проблеми зі здоров’ям.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya/media)

Зараз Олег займається волонтерською діяльністю, а нещодавно з’явилася інформація про те, що він планує повернутися на сцену і дати за кордоном благодійні виступи на підтримку ЗСУ.

Однак пізніше керівниця офіційного фан-клубу Винника спростувала чутки, заявивши, що у разі підготовки до туру, виконавець про це повідомить особисто.

Нещодавно ми розповідали, що Олег Винник став жертвою псевдоволонтерів.

Також Юлія Саніна висловилася про його повернення до України.

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