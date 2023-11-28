В сети появилось новое фото Олега Винника: как сейчас выглядит певец

Как сейчас выглядит Олег Винник

Исполнитель встретился в Германии с украинскими волонтерами.

Он передал им кровати, матрасы, одежду и обувь, которые сейчас особенно необходимы нашим защитникам на передовой.

Олег Винник з волонтерами (фото: facebook.com/groups/vovchytsya/media)

"К Олегу Виннику прибыли волонтеры из благотворительного фонда "Буцкие Ангелы". Он помог им с поиском и подготовкой автомобиля для бойца на передовую. А также передал благотворительную помощь - кровати, матрасы, одежду и обувь, которые собрали в Германии. Приближаем победу вместе" , - написала Барон.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину артист уехал в Германию.

Впоследствии певец признался, что заставили его это сделать проблемы со здоровьем.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya/media)

Сейчас Олег занимается волонтерской деятельностью, а недавно появилась информация о том, что он планирует вернуться на сцену и дать за границей благотворительные выступления в поддержку ВСУ.

Однако позже руководительница официального фан-клуба Винника опровергла слухи, заявив, что в случае подготовки к туру исполнитель об этом сообщит лично.