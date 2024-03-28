У мережі з'явилася інформація про дизайн та кольори iPhone 16 (фото)

Дизайн смартфонів iPhone 16 було завершено компанією Apple. На це вказують зображення, що з'явилися в Інтернеті. Ці макети призначені для виробників чохлів та аксесуарів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт PhoneArena , на якому представлена нова інформація про телефони.

Який дизайн буде у майбутніх моделей

За даними джерел, нові моделі зберігають загальний стиль, але мають певні зміни. Наприклад, iPhone 16 Pro став трохи більшим за попередню версію, як повідомляли раніше деякі інформатори.

Згідно з їхніми даними, дисплей iPhone 16 Pro збільшився до 6,3 дюйма (порівняно з 6,1 дюйма iPhone 15 Pro), а iPhone 16 Pro Max виріс з 6,7 до 6,9 дюйма. Ці зміни можна оцінити на рендерах.

Очікується, що iPhone 16 Pro буде більшим, ніж iPhone 15 Pro (фото: PhoneArena)

Також нові телефони стали трохи ширшими і тоншими, а кнопка Action Button стала більшою і більш налаштованою. Очікується, що вони будуть важчими порівняно з попереднім поколінням.

Телефони стали трохи ширшими і тоншими, а кнопка дій більше (фото: PhoneArena)

Камери на iPhone 16 були перерозподілені вертикально, як очікувалося, що дозволить Apple додати функцію зйомки просторового відео до базових моделей.

iPhone 16 та 16 Plus відмовляться від діагональної камери свого попередника (фото: PhoneArena)

Також є нова кнопка Capture для швидкого доступу до функцій камери, розміщена під кнопкою живлення та інтегрована в бічні грані. Однак, неясно, чи буде вона фізичною чи сенсорною.

Уся лінійка iPhone 16 матиме нову кнопку (фото: PhoneArena)

iPhone 16 Pro буде представлений у відтінках Space Black, White, Grey та Rose (фото: PhoneArena)

Вихід лінійки iPhone 16 заплановано на вересень 2024 року.