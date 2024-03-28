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У мережі з'явилася інформація про дизайн та кольори iPhone 16 (фото)

Четвер 28 березня 2024 14:05
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У мережі з'явилася інформація про дизайн та кольори iPhone 16 (фото) У базових моделей інше розташування камер, а Pro стали ще більшими (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Дизайн смартфонів iPhone 16 було завершено компанією Apple. На це вказують зображення, що з'явилися в Інтернеті. Ці макети призначені для виробників чохлів та аксесуарів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт PhoneArena, на якому представлена нова інформація про телефони.

Який дизайн буде у майбутніх моделей

За даними джерел, нові моделі зберігають загальний стиль, але мають певні зміни. Наприклад, iPhone 16 Pro став трохи більшим за попередню версію, як повідомляли раніше деякі інформатори.

Згідно з їхніми даними, дисплей iPhone 16 Pro збільшився до 6,3 дюйма (порівняно з 6,1 дюйма iPhone 15 Pro), а iPhone 16 Pro Max виріс з 6,7 до 6,9 дюйма. Ці зміни можна оцінити на рендерах.

У мережі з'явилася інформація про дизайн та кольори iPhone 16 (фото)Очікується, що iPhone 16 Pro буде більшим, ніж iPhone 15 Pro (фото: PhoneArena)

Також нові телефони стали трохи ширшими і тоншими, а кнопка Action Button стала більшою і більш налаштованою. Очікується, що вони будуть важчими порівняно з попереднім поколінням.

У мережі з'явилася інформація про дизайн та кольори iPhone 16 (фото)Телефони стали трохи ширшими і тоншими, а кнопка дій більше (фото: PhoneArena)

Камери на iPhone 16 були перерозподілені вертикально, як очікувалося, що дозволить Apple додати функцію зйомки просторового відео до базових моделей.

У мережі з'явилася інформація про дизайн та кольори iPhone 16 (фото)iPhone 16 та 16 Plus відмовляться від діагональної камери свого попередника (фото: PhoneArena)

Також є нова кнопка Capture для швидкого доступу до функцій камери, розміщена під кнопкою живлення та інтегрована в бічні грані. Однак, неясно, чи буде вона фізичною чи сенсорною.

У мережі з'явилася інформація про дизайн та кольори iPhone 16 (фото)Уся лінійка iPhone 16 матиме нову кнопку (фото: PhoneArena)

У мережі з'явилася інформація про дизайн та кольори iPhone 16 (фото)iPhone 16 Pro буде представлений у відтінках Space Black, White, Grey та Rose (фото: PhoneArena)

Вихід лінійки iPhone 16 заплановано на вересень 2024 року.

Нагадаємо, що iPhone 17 отримає покращений параметр, якого так не вистачало в попередніх моделях.

А ще ми писали про те, чому не варто купувати iPhone 15 Pro Max, а краще дочекатися наступної моделі.

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