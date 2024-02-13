Чому не варто купувати iPhone 15 Pro Max, а найкраще дочекатися наступної моделі: названа причина

До офіційної презентації нової лінійки iPhone залишається ще кілька місяців, але вже з'явилися перші витоки інформації про майбутні смартфони від Apple. Згідно з джерелами, версія iPhone 16 Pro Max стане найбільш автономною серед гаджетів американської компанії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на вебсайт MacRumors , який публікує новини, чутки та звіти, пов'язані з комп'ютерами Mac та Apple.

Що відомо на даний момент

Інсайдер Naver, також відомий під нікнеймом yeux1122, посилаючись на джерела з ланцюжка поставок, повідомив, що наступні моделі iPhone 16 Pro будуть володіти збільшеною діагоналлю екрану, досягаючи 6,3 дюйми замість попередніх 6,1 дюйми. Ця зміна надасть розробникам можливості покращити оптичний зум.

Джерело також стверджує, що смартфон буде оснащений телеоб'єктивом з тетрапризмою та 5-кратним зумом, який вперше був представлений минулого року в iPhone 15 Pro Max.

Однак основною перевагою нової лінійки стане збільшена батарея, яка буде вбудована у модель 16 Pro Max. Завдяки цьому у нового iPhone буде найдовший час автономної роботи серед усіх пристроїв від Apple.

В даний час iPhone 15 Pro Max здатний працювати без підзарядки максимум 29 годин, тоді як у його наступника очікується перевищення 30 годин. Передбачається, що розмір батареї збільшиться на 5 відсотків порівняно з попередньою моделлю.

Yeux1122 також стверджує, що в iPhone 16 Pro/Pro Max залишиться 8 Гб оперативної пам'яті. Інсайдер зазначає, що, ймовірно, Apple модернізувала процес виробництва титанового корпусу пристрою, знизивши при цьому витрати. Це також може вказувати на можливе подолання проблеми перегріву, на яку скаржилися користувачі при запуску iPhone 15.