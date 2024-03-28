В сети появилась информация о дизайне и цветах iPhone 16 (фото)

Дизайн смартфонов iPhone 16 был завершен компанией Apple. На это указывают изображения, появившиеся в Интернете. Эти макеты предназначены для производителей чехлов и аксессуаров.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт PhoneArena , на котором представлена новая информация о телефонах.

Какой дизайн будет у будущих моделей

По данным источников, новые модели сохраняют общий стиль, но имеют некоторые изменения. Например, iPhone 16 Pro стал немного крупнее предыдущей версии, как сообщали ранее некоторые информаторы.

Согласно их данным, дисплей iPhone 16 Pro увеличился до 6,3 дюйма (по сравнению с 6,1 дюйма у iPhone 15 Pro), а iPhone 16 Pro Max вырос с 6,7 до 6,9 дюйма. Эти изменения можно оценить на представленных рендерах.

Ожидается, что iPhone 16 Pro будет больше, чем iPhone 15 Pro (фото: PhoneArena)

Также новые телефоны стали немного шире и тоньше, а кнопка Action Button стала крупнее и более настраиваемой. Ожидается, что они будут тяжелее по сравнению с предыдущим поколением.

Телефоны стали немного шире и тоньше, а кнопка действий больше (фото: PhoneArena)

Камеры на iPhone 16 были перераспределены вертикально, как ожидалось, что позволит Apple добавить функцию съемки пространственного видео в базовые модели.

iPhone 16 и 16 Plus откажутся от диагональной камеры своего предшественника (фото: PhoneArena)

Также присутствует новая кнопка Capture для быстрого доступа к функциям камеры, размещенная под кнопкой питания и интегрированная в боковые грани. Однако, неясно, будет ли она физической или сенсорной.

Вся линейка iPhone 16 будет иметь новую кнопку (фото: PhoneArena)

iPhone 16 Pro будет представлен в оттенках Space Black, White, Grey и Rose (фото: PhoneArena)

Выход линейки iPhone 16 запланирован на сентябрь 2024 года.