У Telegram приходять фейкові повідомлення "від Vodafone": чим небезпечна шахрайська схема
Українцям розсилають небезпечні повідомлення в Telegram (фото: Getty Images)
У Telegram зафіксовано нову шахрайську схему проти абонентів Vodafone Україна: фейкові акаунти під виглядом оператора розсилають повідомлення про "завершення дії номера" з проханням замінити SIM-карту. Мета - отримати доступ до особистих даних і фінансів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації (ЦПД).
Vodafone офіційно заявляє, що не розсилає подібні повідомлення через месенджери. Уся важлива інформація надходить виключно через офіційні канали: сайт оператора, додаток My Vodafone або короткий номер 111.
Нова шахрайська схема в Telegram від імені Vodafone (фото: Центр протидії дезінформації)
Як захистити себе
- Не переходьте за підозрілими посиланнями і не надавайте особисті дані у відповідь на повідомлення від невідомих відправників
- Використовуйте двофакторну аутентифікацію в банківських додатках і месенджерах
- Регулярно перевіряйте історію транзакцій і звертайтеся в банк у разі виявлення підозрілої активності.
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