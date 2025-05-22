Хто такий Ісаак Величко, якого "поховали" росіяни

22 травня росіяни "поховали" зірку "Кохана, ми вбиваємо дітей" та "МастерШеф" Ісаака Величка, проте інформація не отримала підтвердження.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що відомо про хлопця, який колись став мемом.

Ісаак Величко загинув чи ні

Російські ЗМІ повідомили, що на Костянтинівському напрямку нібито загинув 19-річний Ісаак Величко.

Мовляв, він вступив до ЗСУ за молодіжним контрактом 18-24.

Офіційно цю інформацію, яку почали також поширювати в українських соцмережах, ніхто не підтвердив.

Останнім часом росіяни стали активніше робити вкиди про смерть відомих українців.

З останнього, що було відомо про хлопця, - це про його навчання в черкаському університеті та захоплення робототехнікою.

Після 21:50 телеграм-канали почали поширювати інформацію, що сестра Ісаака спростувала російський вкид.

Зірка "Кохана, ми вбиваємо дітей" помер чи ні (скриншот)​​​​​​​

Що відомо про Ісаака Величка

Він народився у Чигирині у 2006 році.

Мав непросте дитинство: батько залишив сім'ю, а з мамою постійно конфліктував.

Завдяки участі в проєкті "Кохана, ми вбиваємо дітей" вони змогли трохи налагодити контакт.

Він став знаменитим завдяки емоційним словам про шоколадку. Ця фраза перетворилася на вічний мем і зробила хлопця улюбленцем публіки.

"Вона собі шоколадку купила? Гадіна! А я, може, теж хочу шоколадку!" - плачучи сказав тоді він.



У 2016-му він пішов підкорювати програму "МастерШеф. Діти". І хоча там вилетів у другому випуску, продовжив захоплюватися кулінарією та мріяв відкрити ресторан.

Він також зосередився на навчанні. Навіть якось презентував власноруч зібраного робота.