Фейкові новини та дезінформація: як їх розпізнати та не поширювати

З появою інтернету з'явилася можливість лавиноподібного поширення інформації, не завжди достовірної. Це призвело до буму фейкових новин, маніпулятивних статей та спотворених фактів, що особливо небезпечно в умовах повномасштабної війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Кіберполіції у Telegram.

В умовах кібервійни шахраї спотворюють інформацію та факти для досягнення своїх цілей. Щоб не стати жертвою пропаганди чи шахрайства, необхідно критично оцінювати й перевіряти будь-яку інформацію. Саме тут на допомогу приходить фактчекінг.

Фактчекінг - це процес перевірки достовірності інформації, що поширюється в ЗМІ, соцмережах та інших медійних джерелах.

Цей інструмент використовується для:

Виявлення та спростування неправдивої інформації, фейкових новин, пропаганди та дезінформації.

Підтвердження достовірності інформації, щоб допомогти людям приймати обґрунтовані рішення на основі фактів.

Підвищення рівня прозорості медіапростору.

Як використовувати фактчекінг