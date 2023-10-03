У мережі пліткують про нову ймовірну дівчину Нікіти Добриніна - хто вона

З ким Добриніну приписують роман

На думку юзерів, екс-чоловік Даші Квіткової зустрічається з Чарою Хорив.

Такі висновки вони зробили після появи ймовірної пари на церемонії вручення музичної премії Muzvar Awards 2023, яка відбулася 26 вересня в Києві в "Жовтневому палаці".

Крім того, у фотозвіті, опублікованому на сайті Muzvar, можна побачити світлину, на якій Нікіта і Чара позують разом.

Ніікта Добринін з Чарою Хорив (фото: muzvar.com.ua)

На те, що між ведучим і моделлю є щось більше, ніж просто дружба, вказують коментарі Нікіти під публікаціями дівчини в Instagram.

Так, декілька тижнів тому Чара поділилася фото, на якому вона стоїть біля входу у метро "Театральна". Знімок модель підписала: "Обережно, двері зачинаються".

У коментарях Нікіта жартома сказав: "Не притулятися?". Хорив відреагувала на це смайликом.

Чара Хорив (скріншот: instagram.com/charakhoriv)

До слова, прихильники блогерки поцікавилися у неї, чи вона тепер разом з Добринінім. У відповідь красуня поставила відмітку чоловіка і написала: "Ти де?".

Чара Хорив відповідає фоловерам (фото: instagram.com/charakhoriv)

Одразу після цього колишню інфлюенсера Буше запитали, чи вона щаслива.

"Скажу як є… на сьогоднішній день - дуже", - поділилася дівчина, натякнувши, що зараз її серце не вільне.

Чара Хорив відповідає фоловерам (фото: instagram.com/charakhoriv)