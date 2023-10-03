В сети сплетничают о новой вероятной девушке Никиты Добрынина - кто она

Украинского телеведущего Никиту Добрынина заподозрили в новом романе. Так, пользователи сети предположили, что он встречается с известной блогершей и бывшей ведущего "Хто зверху" Богдана Буше.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram модели.
По мнению пользователей, экс-супруг Даши Квитковой встречается с Чарой Хорив.
Такие выводы они сделали после появления вероятной пары на церемонии вручения музыкальной премии Muzvar Awards 2023, состоявшейся 26 сентября в Киеве в Октябрьском дворце.
Кроме того, в фотоотчете, опубликованном на сайте Muzvar, можно увидеть фотографию, на которой Никита и Чара позируют вместе.
Никита Добрынин с Чарой Хорив (фото: muzvar.com.ua )
На то, что между ведущим и моделью есть нечто большее, чем просто дружба, указывают комментарии Никиты под публикациями девушки в Instagram.
Так, несколько недель назад Чара поделилась фото, на котором она стоит у входа в метро "Театральная". Снимок модель подписала: "Осторожно, дверь закрывается".
В комментариях Никита в шутку сказал: "Не прислоняться?". Хорив отреагировала на это смайликом.
Чара Хорив (скриншот: instagram.com/charakhoriv)
К слову, поклонники блогерши поинтересовались у нее, или она теперь вместе с Добрыниным. В ответ красавица поставила отметку мужчины и написала: "Ты где?".
Чара Хорив отвечает фолловерам (фото: instagram.com/charakhoriv)
Сразу после этого бывшую инфлюэнсера Буше спросили, счастлива ли она.
"Скажу как есть… на сегодняшний день - очень", - поделилась девушка, намекнув, что сейчас ее сердце не свободно.
Чара Хорив отвечает фоловерам (фото: instagram.com/charakhoriv)
Напомним, недавно Даша Квиткова выставила на продажу шикарный дом под Киевом, который был приобретен вместе с ее экс-супругом Никитой Добрыниным.
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