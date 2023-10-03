В сети сплетничают о новой вероятной девушке Никиты Добрынина - кто она

С кем Добрынину приписывают роман

По мнению пользователей, экс-супруг Даши Квитковой встречается с Чарой Хорив.

Такие выводы они сделали после появления вероятной пары на церемонии вручения музыкальной премии Muzvar Awards 2023, состоявшейся 26 сентября в Киеве в Октябрьском дворце.

Кроме того, в фотоотчете, опубликованном на сайте Muzvar, можно увидеть фотографию, на которой Никита и Чара позируют вместе.

Никита Добрынин с Чарой Хорив (фото: muzvar.com.ua )

На то, что между ведущим и моделью есть нечто большее, чем просто дружба, указывают комментарии Никиты под публикациями девушки в Instagram.

Так, несколько недель назад Чара поделилась фото, на котором она стоит у входа в метро "Театральная". Снимок модель подписала: "Осторожно, дверь закрывается".

В комментариях Никита в шутку сказал: "Не прислоняться?". Хорив отреагировала на это смайликом.

Чара Хорив (скриншот: instagram.com/charakhoriv)

К слову, поклонники блогерши поинтересовались у нее, или она теперь вместе с Добрыниным. В ответ красавица поставила отметку мужчины и написала: "Ты где?".

Чара Хорив отвечает фолловерам (фото: instagram.com/charakhoriv)

Сразу после этого бывшую инфлюэнсера Буше спросили, счастлива ли она.

"Скажу как есть… на сегодняшний день - очень", - поделилась девушка, намекнув, что сейчас ее сердце не свободно.

Чара Хорив отвечает фоловерам (фото: instagram.com/charakhoriv)