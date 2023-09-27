Багато несподіванок. Стали відомі всі переможці MUZVAR AWARDS 2023

Незалежна музична премія MUZVAR AWARDS, яка пройшла у київському МЦКМ "Жовтневий палац", оголосила переможців 2023 року. Організатори роздали нагороди у 14 категоріях. Усі лауреати отримали пам'ятну брошку у вигляді візуального символу премії - "Фенікса" від художника Володимира Цісарика.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну Instagram-cторінку порталу розповідає, хто отримав заслужену статуетку.

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