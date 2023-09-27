Багато несподіванок. Стали відомі всі переможці MUZVAR AWARDS 2023
MUZVAR AWARDS оголосила переможців 2023 року (фото: колаж Styler)
Незалежна музична премія MUZVAR AWARDS, яка пройшла у київському МЦКМ "Жовтневий палац", оголосила переможців 2023 року. Організатори роздали нагороди у 14 категоріях. Усі лауреати отримали пам'ятну брошку у вигляді візуального символу премії - "Фенікса" від художника Володимира Цісарика.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну Instagram-cторінку порталу розповідає, хто отримав заслужену статуетку.
Переможці MUZVAR AWARDS 2023
- Найкращий переспів - Quest Pistols - "Ти неймовірна"
- Найкращі нові імена альтернативної музики - Циферблат
Гурт ""Циферблат" (фото: instagram.com/muzvar.ua)
- Найкращий кліпмейкер - Інді Хаїт / DOROFEEVA - "Вотсап"
- Найкращий менеджмент-колаборація - лейбл pomitni
- Найкраща творча співпраця - SHUMEI x ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"
- Кращий автор - Іван Клименко / MamaRika & KOLA - "Люди"
- Найкращі нові імена естради - SKYLERR
- Музична журналістика - Макс Нагорняк проєкт Bezodnya Music
- Найкращі нові імена поп-музики - YAKTAK
YAKTAK (фото: instagram.com/muzvar.ua)
- Музична діджитал-спадщина - альбом QIRIM Jamala
- Найкращі нові імена рок-музики - Хейтспіч
- Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня - Film ua / фільм "Мавка. Лісова пісня"
- Найкращий саунд - Євген Філатов / ONUKA - "Перемога"
- Найактивніший фан-клуб - "Måneskin" та Schmalgauzen
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