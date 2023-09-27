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Багато несподіванок. Стали відомі всі переможці MUZVAR AWARDS 2023

Середа 27 вересня 2023 11:25
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Багато несподіванок. Стали відомі всі переможці MUZVAR AWARDS 2023 MUZVAR AWARDS оголосила переможців 2023 року (фото: колаж Styler)
Автор: Іванна Пашкевич

Незалежна музична премія MUZVAR AWARDS, яка пройшла у київському МЦКМ "Жовтневий палац", оголосила переможців 2023 року. Організатори роздали нагороди у 14 категоріях. Усі лауреати отримали пам'ятну брошку у вигляді візуального символу премії - "Фенікса" від художника Володимира Цісарика.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну Instagram-cторінку порталу розповідає, хто отримав заслужену статуетку.

Переможці MUZVAR AWARDS 2023

  • Найкращий переспів - Quest Pistols - "Ти неймовірна"
  • Найкращі нові імена альтернативної музики - Циферблат

Багато несподіванок. Стали відомі всі переможці MUZVAR AWARDS 2023

Гурт ""Циферблат" (фото: instagram.com/muzvar.ua)

  • Найкращий кліпмейкер - Інді Хаїт / DOROFEEVA - "Вотсап"
  • Найкращий менеджмент-колаборація - лейбл pomitni
  • Найкраща творча співпраця - SHUMEI x ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"

  • Кращий автор - Іван Клименко / MamaRika & KOLA - "Люди"
  • Найкращі нові імена естради - SKYLERR
  • Музична журналістика - Макс Нагорняк проєкт Bezodnya Music
  • Найкращі нові імена поп-музики - YAKTAK

Багато несподіванок. Стали відомі всі переможці MUZVAR AWARDS 2023YAKTAK (фото: instagram.com/muzvar.ua)

  • Музична діджитал-спадщина - альбом QIRIM Jamala
  • Найкращі нові імена рок-музики - Хейтспіч
  • Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня - Film ua / фільм "Мавка. Лісова пісня"
  • Найкращий саунд - Євген Філатов / ONUKA - "Перемога"

  • Найактивніший фан-клуб - "Måneskin" та Schmalgauzen

Нещодавно ми також розповідали про 5 українців, які отримували "Оскар".

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